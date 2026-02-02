独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）北陸本部は、石川県事業承継・引継ぎ支援センター、公益財団法人石川県産業創出支援機構と連携し、「石川県事業承継セミナー」を3月11日（水曜）に北國新聞赤羽ホール（交流ホール）にて開催いたします。本セミナーでは、様々な社会経済の環境変化の中にある今、事業承継を新しい視点でとらえ、事業再構築の好機として事業の発展や地域活性化にもつながる可能性を示す内容となっています。事業承継にお悩みの方、第三者への引継ぎ（M&A）について知りたい事業者や承継による創業をお考えの方、さらに、事業承継支援や地域活性化に携わる方に気づきとなる情報や取組み事例をご紹介します。

皆さまのご参加をお待ちしております。

【セミナー概要】

日時：2026年3月11日（水曜）14時00分～16時50分

場所：北國新聞赤羽ホール （石川県金沢市南町2番1号 １階交流ホール）

※オンラインにて同時配信予定

プログラム（予定）：

・基調講演「事業承継で経営変革と地域活性化」

登壇者：藻谷 ゆかり氏 立教ビジネススクール 特任教授

・中小機構講演「事業をつなぐという選択～M&Aの可能性と注意点～」

登壇者：吉村 正裕 中小企業基盤整備機構 中小企業アドバイザー

・支援情報の提供

登壇者：石川県、日本政策金融公庫、石川県事業承継・引継ぎ支援センター

対象者：事業承継に関心のある方及び事業承継で創業をお考えの方

支援機関・自治体職員等 ※石川県以外の方もご参加いただけます。

参加費：無料

主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 北陸本部

公益財団法人石川県産業創出支援機構

石川県事業承継・引継ぎ支援センター（経済産業省中部経済産業局委託事業）

後援：北陸財務局、石川県、金沢市、小松市、株式会社日本政策金融公庫、

名古屋中小企業投資育成株式会社、北陸税理士会、石川県中小企業診断士会、

石川県商工会連合会、金沢商工会議所、小松商工会議所、株式会社北國銀行、

株式会社北陸銀行、株式会社福井銀行、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、

はくさん信用金庫、興能信用金庫（順不同）

【参加申込方法】以下の二次元コードまたはURLよりお申込みください。（申込締切3月4日）

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/actions/dc8bbedda08f4fb597b7c4070bea5fdc

【チラシ】「石川県事業承継セミナー」を開催

～石川県における中小企業事業承継円滑化支援セミナー～

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1846-0086e4c298878b90ad750a54fbe3df18.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。