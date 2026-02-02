結婚式実施者の意識調査。総合満足度は9割に達するも、1割が「もっとこうすれば良かった」

株式会社NEXER

■結婚式の満足度と後悔についてアンケート

結婚式は人生の中でも特別な一日。

多くの人が理想の式を思い描き、準備を進めますが、実際に挙式を終えた後の満足度はどうなのでしょうか？

ということで今回は長崎の結婚式場『ザ・グローバルビュー長崎』と共同で、事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女350名を対象に「結婚式の満足度と後悔」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとザ・グローバルビュー長崎による調査」である旨の記載

・ザ・グローバルビュー長崎（https://rio-hotels.co.jp/nagasaki/wedding/）へのリンク設置

「結婚式の満足度と後悔に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月15日 ～ 1月27日

調査対象者：事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女

有効回答：350サンプル

質問内容：

質問1：結婚式全体の満足度はどうでしたか？※複数ある方は、直近の結婚式で教えてください。

質問2：その理由を教えてください。

質問3：結婚式で「やって良かった」と思う演出やこだわりはありますか？

質問4：それはどんなことですか？

質問5：結婚式で「やっておけば良かった」「後悔している」ことはありますか？

質問6：それはどんなことですか？

質問7：結婚式場選びを振り返って、「もっとこうすれば良かった」と思うことはありますか？

質問8：それはどんなことですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■90.6％が、結婚式に「満足している」と回答

まず、結婚式全体の満足度について調査しました。

その結果「とても満足している」が36.0%、「やや満足している」が54.6%となり、合わせて90.6%の方が結婚式に満足していることがわかりました。一方で「あまり満足していない」が7.7%、「まったく満足していない」が1.7%と、約1割の方は満足度が低い結果となっています。

結婚式に「満足している」「満足していない」具体的な理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「満足している」と回答した方

・自分の理想とするチャペルで挙式ができたから。（40代・女性）

・出席者に喜んでもらえたから。（50代・男性）

・歴史あるホテルでサービスが充実しており満足感が大きかった。（30代・女性）

・費用に見合った価値があったから。（30代・男性）

・家族や招待客が満足してくれた様子が見られたから。（40代・女性）

「満足していない」と回答した方

・自分の思う感じに出来なかった。（50代・女性）

・昔のことなので、義両親の希望によるところが大きかったから。（50代・女性）

・忙しくてやりたい企画が叶わなかった。（60代・女性）

・費用がかなり高くなったから。（40代・男性）

満足度が高い方の理由を見ると「理想通りの式ができた」「自分たちのやりたいことができた」という声が目立ちます。また「家族や友人、出席者が喜んでくれた」という点を挙げる方も多く、自分たちだけでなく周囲の満足度も重要な要素となっているようです。

■23.7％が「やって良かった」と思う演出やこだわりが「ある」と回答

続いて、結婚式で「やって良かった」と思う演出やこだわりがあったかについて聞いてみました。

その結果「ある」と回答したのは23.7%、「ない」と回答したのは76.3%となりました。

結婚式で「やって良かった」と思う演出やこだわりについて、回答者から寄せられた声を紹介します。

「やって良かった」と思う演出

・妻へのサプライズ。（30代・男性）

・夫のバイクをスタッフに押してもらいお色直し入場をしたこと。（30代・女性）

・新郎にサプライズで恩師に頼んだ手紙を読んだ。（40代・女性）

・ケーキに花火のろうそくを立てて、暗い部屋の中を配ってもらった。（40代・男性）

・自分でアコースティックギターを弾き語りして新婦に歌を送ったこと。（60代・男性）

「やって良かった」と感じた演出として、サプライズ演出を挙げる方が多く見られました。パートナーへのサプライズや、ゲストを巻き込んだ演出など、記憶に残る特別な瞬間を作ることが満足度につながっているようです。

また、友人や家族の協力による手作り感のある演出も好評でした。定番のケーキ入刀やキャンドルサービスも人気があり、オリジナリティと定番のバランスが大切であることがうかがえます。

■6.6％が、結婚式で「やっておけば良かった」「後悔している」ことが「ある」と回答

続いて、結婚式で「やっておけば良かった」「後悔している」ことがあるかについて聞いてみました。

その結果「ある」と回答したのは6.6%、 「ない」と回答したのは93.4%となりました。9割以上の方が後悔していないと回答しており、多くの方が結婚式に満足していることがわかります。

「ある」と回答した方に、結婚式で「やっておけば良かった」「後悔している」ことを聞いてみたので、一部を紹介します。

結婚式で「やっておけば良かった」「後悔している」こと

・もっと友人など来賓を楽しませるゲームをすればよかった。（30代・女性）

・テーブルに飾るお花を贅沢にした方がよかった。（40代・女性）

・友人を呼んでのパーティー。（50代・女性）

・私の両親への感謝の手紙と花束を渡したかった。（50代・女性）

・ビデオテープを買っておけばよかった。（70代・男性）

後悔の声として多かったのは、ゲストへのおもてなしや装飾に関する内容でした。「もっと友人を楽しませたかった」「花をもっと豪華にすれば良かった」など、当日の雰囲気づくりに関する後悔が目立ちます。

また「両親への感謝を伝えたかった」「式の記録を残しておけば良かった」といった声もありました。式の準備に追われる中で見落としがちな部分ですが、後から振り返ると大切なポイントといえそうです。

■10.0％が、結婚式場選びで「もっとこうすれば良かった」と思うことが「ある」と回答

最後に、結婚式場選びを振り返って「もっとこうすれば良かった」と思うことを聞いてみました。

その結果「ある」と回答したのは10.0％、「ない」と回答したのは90.0％という結果になりました。

式場選びについても9割の方が後悔していないことがわかりましたが、1割の方は「もっとこうすれば良かった」と感じているようです。

結婚式場選びで「もっとこうすれば良かった」と思うことを聞いてみたので、一部を紹介します。

結婚式場選びで「もっとこうすれば良かった」と思うこと

・少人数だったので、バランス的にも円卓がよかった。（40代・女性）

・もう少しアクセスのよい会場にすればよかった。（50代・女性）

・自分たち夫婦で色々決めたかった。旦那の親が、口出ししてきて自分たちで決められなかった。（50代・女性）

・予算をもう少し意識したらよかった。（60代・男性）

・下見も何もせず言われたままだった。（40代・男性）

式場選びの後悔として最も多かったのは、アクセスに関する声でした。ゲストの利便性を考えると、交通の便が良い場所を選ぶことの重要性がうかがえます。

また「自分たちで決められなかった」「言われるままだった」という声もあり、周囲の意見に流されず自分たちの意思で選ぶことの大切さもわかります。予算や会場の広さなど、事前にしっかり確認しておくべきポイントが浮き彫りになりました。

■まとめ

今回の調査では、結婚式を挙げた方の90.6％が「満足している」と回答し、多くの方が良い思い出として振り返っていることがわかりました。

満足度の高い方は「理想通りの式ができた」「ゲストに喜んでもらえた」ことを理由に挙げており、事前のイメージと実際のギャップが少ないことが満足度につながっているようです。

結婚式は一生に一度の大切なイベントだからこそ、事前の情報収集と準備が欠かせません。

経験者の声を参考にしながら、後悔のない結婚式を実現しましょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとザ・グローバルビュー長崎による調査」である旨の記載

・ザ・グローバルビュー長崎（https://rio-hotels.co.jp/nagasaki/wedding/）へのリンク設置

【ザ・グローバルビュー長崎について】

所在地：〒850-0045 長崎県長崎市宝町2-26

TEL：095-820-1808



【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作