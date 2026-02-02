【平飼い・有精卵】産みたてたまごの特別販売を開始！

株式会社ユートピアアグリカルチャー

株式会社ユートピアアグリカルチャー盤渓農場では、

3月末頃までの期間限定で、産みたて当日の卵をまとめ買い特別価格で販売いたします。

盤渓自然卵“産みたてたまご”を特別価格で販売

ユートピアアグリカルチャー 盤渓農場は、きのとやグループの農場です。

きのとやで作るお菓子の一部にはこのユートピアアグリカルチャーで産まれた卵を使用しています。

盤渓自然卵の特徴

おいしい卵は、しあわせな鶏から。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176949/table/2_1_010bc82b96471d61290cc14af5b6a7b2.jpg?v=202602021051 ]鶏の健康と卵の旨みの追求

北海道産の穀物や栄養豊富なきのとやグループの規格外のお菓子を主体に、鶏の健康に留意したカルシウムや乳酸菌等を自家配合して与えています。

盤渓自然卵（平飼い・有精卵）はレモンイエロー色の自然な黄身の色をしています。味は雑味がなくスッキリとして、とても美味しく一度食べると癖になります。

動物福祉（アニマルウェルフェア）の考え方を重要視

低密度の平飼いで健康的にのびのびと鶏舎内を走り回り約5％の割合で雄鶏を入れて自然に育てています。

昨年は春から秋にかけて、鶏が自由に外を歩ける放牧の時間があり陽の光を浴びながら、散策できる養鶏では珍しい放牧実験にも挑戦。

[商品概要]

まとめ買いするほど、お得が増えていく！賞味期限は約3週間あるので安心してまとめ買いできます！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176949/table/2_2_6c6d28608b2e83fd7e656bdb31573109.jpg?v=202602021051 ][購入方法]

前日までにお電話にてご予約ください。

ご希望日（11時～15時頃）に当日の産みたて卵を盤渓農場の駐車場でお渡しいたします。※現金支払いのみ

[ご購入予約はこちら]

ユートピアアグリカルチャー盤渓農場 直通電話 080-7541-8959

営業時間：10時～17時 担当：林・立花

[お渡し場所]

札幌市中央区盤渓376 盤渓農場・駐車場

（ばんけいスキー場から西の方面へ約200m 道道82号線沿）

美味しい卵は幸せな鶏から生まれます。ぜひともこの機会にご用命ください。

2025年には6頭のジャージー牛も仲間入り！2027年からは搾乳も始まる予定です。

会社概要

名称：株式会社ユートピアアグリカルチャー盤渓農場

所在地：北海道札幌市中央区盤渓376

代表：代表取締役 長沼 真太郎

公式サイト：https://www.utopiaagriculture.com/



「ユートピアアグリカルチャー」は、現在、放牧による乳卵製品や製菓事業を通じて、

人・動物・地球環境に負荷の少ないビジネスの実現をミッションに日々、奮闘しています。