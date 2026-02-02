ソウルドアウト、地方の企業変革を伴走支援するXLOCALと協業開始

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）は、地方の企業変革を伴走支援する株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市 代表取締役：坂本 大典、以下「XLOCAL」）が本格始動した、地方経営者が“100億円企業”を目指すための知と実践のコミュニティ「100億シンクタンク」に参画し、連携強化のために、協業を開始したことをお知らせいたします。

「100億シンクタンク」とは

100億シンクタンクは、地方企業の売上100億円達成を支援する知と実践のコミュニティです。単なる知識提供に留まらず、経営者や有識者が現場に基づく成長モデルを共創する「実装プラットフォーム」を3軸で展開します。

１.【発信：Media】地方企業の可能性を可視化

YouTubeチャンネル「ReHacQ」と連携し、地方企業の先進事例や挑戦を発信するオリジナル番組を配信します。地方発の成長の可能性を広く社会に提示し、新たな挑戦を志す経営者が続出するムーブメント創出を目指します。

２.【研究：School】未来を描き、実装する力を習得

「NewsPicks NewSchool」との協働により、ビジョン策定から戦略、M&A、採用に至るまでを一気通貫で学ぶ実践プログラムを展開します。

３.【育成：Community】経営者同士の学びと共創を促進

定期的なリアルイベントや少数精鋭の集中型ブートキャンプを通じて、経営ノウハウを深く共有し合う場を提供します。

連携内容・役割

ソウルドアウトは「100億シンクタンク」において、これまで培ってきた地方企業支援の知見を活かし、マーケティングにおける成長戦略の設計から実行支援までを一気通貫で伴走します。特に、顧客獲得・販路拡大に向けたマーケティング戦略の策定と実行、データ活用を通じた成長の仕組み化（CRM、広告運用、分析・改善）の支援に加え、DX・デジタル活用による企業変革の推進を通じて、地方企業の非連続な成長を後押ししてまいります。昨年は、この「100億シンクタンク」において実際の経営の現場で得た知見を共有し、学び合い、再現性ある成長戦略へと昇華させていく活動のキックオフイベントにも登壇しました（※）

※“地方発100億円企業創出”に向けXLOCALが始動した「100億シンクタンク」におけるキックオフイベントに登壇 https://www.sold-out.co.jp/news/topic_20251113

コメント

XLOCAL 代表取締役 COO 坂本 大典氏より

ソウルドアウトの北川さんと初めてお話しした際、地方企業の可能性を誰よりも信じ抜くその姿勢に、進むべき道を共に歩む存在だと確信しました。今回、パートナーとして深く事業連携できることを心から光栄に思います。 私たちは共に、日本最大級の地方経営者コミュニティを形成し、非連続な成長が次々と生まれるエコシステムの構築を目指します。 地方には可能性を秘めた企業が数多く存在しますが、孤独に壁と向き合う経営者が少なくないのが実情です。この挑戦が経営者の視座を高める一助となり、働く方々や地域の皆様の「自信」や「誇り」に繋がっていく。そんな未来を、ソウルドアウト社と共に全力で追い求めていきたいと考えています。

ソウルドアウト 専務取締役 COO 北川 共史より

この度、XLOCALが本格始動する「100億シンクタンク」に参画し、志を同じくする企業や有識者と共に、地方企業の成長を加速させる強固な支援プラットフォームの構築を目指してまいります。

地方から100億企業が生まれれば、地域経済の血流は劇的に変わります。この「100億シンクタンク」は、単なる学習の場ではなく、産業変革の震源地です。XLOCALが描く構想に、ソウルドアウトグループのデジタル＆DXと地域密着の知見を掛け合わせることで、成長の壁を突破する「勝ち筋」が確立すると考えています。地域が主役となる次代の産業モデルを、ここから築き上げます。

今後について

「100億シンクタンク」では、全国各地でのイベント開催を予定しており、地域経営者との接点を広げながら、成長支援の取り組みを推進してまいります。

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/