オンラインとオフライン、その分断が「ブランド離れ」を招いていないか。次世代の購買体験を実現する“ハイブリッド戦略”の工程。特別セミナー2/12開催。

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社でソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）は、2026年2月12日（木）に、ECと実店舗の相乗効果を最大化させるための戦略設計をテーマにしたオンラインセミナー「EC×実店舗の壁を壊す『ハイブリッド戦略』の工程 ―メーカー／多店舗展開企業のための、購買体験実装アプローチ―」を開催いたします。

●プログラム内容

EC×実店舗の壁を壊す「ハイブリッド戦略」の工程詳細・申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260212

「オンライン×オフライン。どこで触れても売上に繋がる体験設計」

多くの企業が掲げるオムニチャネルですが、実態は組織やデータの壁に阻まれ、顧客にとって分断された体験となっているのが現実です。

本セミナーでは、高価格帯レザーブランド「yuhaku」の実践事例や、最新のアプリ市場動向を軸に、シームレスな購買体験を実装するための具体的な工程を解説します。



在庫・購買履歴・ポイントを統合する情報の一元化の要件から、SNS上の共感を店頭・ECの売上へと繋ぐインフルエンサー施策の設計、さらには購買の瞬間を超えて顧客の生活時間に入り込む「CX（顧客体験）の高度化」まで、網羅的に解説します。

一過性の施策に留まらない、オンラインとオフラインが融合した「次世代の購買体験」をどう形にするのか、実務に直結するハイブリッド戦略のアプローチを一気通貫でお届けします。

●こんな方におすすめ

●講演プログラム

- 顧客情報の一元管理やオムニチャネル化の具体的な実装工程を知りたい方- SNSやインフルエンサー施策を、EC・店舗の売上へ繋げるための再現性ある設計手法を知りたい方- ECのリニューアルやシステム刷新を機に、在庫・購買履歴・ポイントを統合したシームレスな購買体験を構築したい方- アプリやオンライン接点を通じて顧客との長期的な信頼関係を築き、「選ばれる理由」を作りたい方詳細・申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260212佐藤 秀平 氏株式会社RECORE 代表取締役 CEO

第1部(13:00-13:30)

小売DXの現在地と未来図

―停滞するEC市場を打破するオムニチャネル×CRM戦略

EC市場の成長が鈍化し、広告コスト高騰や競争激化が続く中、小売・ブランド企業に求められるのは「売る場所」の最適化ではなく、顧客との関係性を深める体験設計とデータドリブンな経営判断です。本セミナーでは、実店舗とECを展開する高価格帯レザーブランド「yuhaku（ユハク）」の事例をもとに、オムニチャネル体制の構築、CRMの再設計、基幹システム統合によるデータ一元化など、小売現場で進んでいるリアルなDXの取り組みを紹介します。

島内 諒 氏W2株式会社S＆M本部 マーケティング部

第2部(13:30-14:00)

シームレスな購買体験は「顧客情報の一元化」から始まる

―在庫・購買履歴・ポイントを繋ぎ、LTVを最大化するデータ統合の要件

シームレスな購買体験の実現は、単なる在庫連携ではなく「顧客情報の一元化」から始まります。

本セミナーでは、店舗とECに散らばる在庫・購買履歴・ポイント情報を統合し、顧客LTVを最大化するために不可欠なデータ統合基盤とは何か、その構築に失敗しないための具体的なシステム要件を、事例を交えながら紹介します。

長谷川 孔介株式会社REECHクリエイターコマース部ゼネラルマネージャー(GM)

第3部(14:00-14:30)

購買データから逆算するインフルエンサー施策設計

―SNSから店頭・ECへ、購買行動をつなぐインフルエンサー活用

インフルエンサー施策が共感や話題化に留まり、ECや実店舗での売上につながらない――多くの企業がこの壁に直面しています。

本セッションでは、REECHが蓄積してきた3億件以上の投稿・購買データをもとに、オンライン（SNS）とオフライン（実店舗）を分断しないインフルエンサー施策の設計方法を解説します。

「どのインフルエンサーが、どの購買行動を後押ししたのか」を売上と相関の高い指標から可視化し、EC・実店舗いずれにもつながる導線設計と、再現性のある勝ちパターンをご紹介します。SNSの“共感”を一過性で終わらせず、購買につなげるための考え方と実践ポイントをお持ち帰りいただける内容です。

五月女 雅希 氏株式会社ヤプリ マーケティング本部

第4部(14:30-15:00)

「購買」を超えて「生活時間」を掴む。

体験導線に入り込む、アプリの「非ポイントカード」活用

アプリを「単なるデジタルのポイントカード」、「単なる購買の場」として運用していませんか？

もしそうなら、そのアプリは「会計をする数十秒間」しか使われない、非常に無機質なツールになっているかもしれません。ECと店舗が融合する今、真に求められるのは、買い物の瞬間だけでなく、顧客の「生活時間」そのものを豊かにする体験設計です。

本セッションでは、最新のアプリ市場データはもちろん、その前段の「血の通ったCX設計」について解説します。

●セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71371/table/213_1_684f72650fd8fe1539a699cc5023efac.jpg?v=202602021051 ]【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/

会社名 ：株式会社REECH

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2018年11月

主な事業：インフルエンサーマーケティング事業、広告代理業

URL ：https://corp.reech.co.jp/corporate



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/