【ITreview Grid Award 2026 Winter】の人材紹介管理システム部門・人材派遣管理システム部門で「Leader」賞を受賞

ポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二、以下 ポーターズ）が提供する人材ビジネス向けマッチングシステム『PORTERS』は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」（主催：アイティクラウド株式会社 URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html）において、人材紹介管理システム部門・人材派遣管理システムの２部門で最高位「Leader」賞を受賞いたしました。

ITreview Grid Award 2026 Winterとは

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿された実際のユーザーのレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品が「Leader」として選出されています。

詳細は下記をご覧ください

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

人材紹介管理システム部門で27期連続、人材派遣管理システム部門で6期連続で受賞

PORTERSは「Leader」で選出され、これまでにユーザーレビュー100件以上・総合評価4.4点で高評価を獲得しました。

本受賞は日々のフィードバックをもとにご評価いただいた結果であり、日頃よりPORTERSをご利用いただき、レビューをお寄せいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

高評価継続の背景

実際に製品をご利用いただいている皆様から、操作性や柔軟なカスタマイズ、サポート体制ついて評価が寄せられています。

※ITreview掲載レビューより抜粋

１.求人・求職管理のしやすさ

・今まで支店ごとにバラバラだった人材管理の方法を統一でき、PCと環境があればどこからでも情報が確認できるので、業務の効率化と情報共有、進捗管理がスムーズになった

人材紹介・派遣業務で扱う膨大な情報を一元管理し、検索性の高いデータベースとして現場を支えています。

拠点間の情報連携や担当交代時の引き継ぎをスムーズにし、情報の正確性と運用効率を大幅改善する仕組みづくりを提供できる点が、実際の現場でご実感いただけていると感じております。

２.マッチング精度・効率性

・きちんと設定をする＋きちんと入力をすることで、精度の高いマッチングを行うことができる

・新人でも定量的に質の高いマッチングが行えるようになりました

検索条件のテンプレート化やオートマッチングが利用でき、候補者の掘り起こしやマッチング作業のスピードを向上させます。

入力精度に応じてマッチング精度を高められるため、業務成果に直結する運用基盤として貢献できていることを示しています。

３.進捗管理のしやすさ

・求職者、企業、選考プロセス（進捗案件）別に確認が出来て相互にページを行ったり来たり出来る

・ダッシュボードのリニューアルがあり、業務の進捗状況がより可視化できるように

・マネージャーがより管理しやすいシステムになった

進捗がひと目で把握でき、滞留案件の可視化によって抜け漏れを防げる仕組みは、

コンサルタントや営業チームが本来の業務に注力していただくことが可能です。

全体のプロセスが見えることにより、成約率向上にもつながる運用に役立てていると感じております。

４.導入のしやすさ・柔軟なカスタマイズ性

・利用者自身でシステム内の項目等のカスタマイズが柔軟にできます

・進化を続ける、人材紹介・人材派遣の管理システム

人材業務は取り扱う職種やクライアントによって運用が大きく異なります。

PORTERS はノーコードで項目・画面を変更でき、業務フローや用語を「自社仕様に合わせる」ことができるため、導入のスピードと定着率が高いのが特徴です。

使いやすく、お客様のニーズに合わせた設計をできる点をご評価いただけています。

５.サポート品質・伴走支援

・導入後も定期的なアップデートもあり、機能追加も助かってます

・導入の際は親身になって相談いただき、将来的な目線で業務がより効率化する提案を数多くしていただきました

導入時は要件の言語化や初期設計、既存業務の移行・定着まで担当者が並走。

運用が軌道に乗った後も、ユーザーの声を起点に機能改善と活用提案を継続することで、現場の変化に合った最適な使い方へアップデートし続けています。

「ツールを入れただけ」で終わらない業務生産性の最大化を支援する体制について、ご評価いただけていることが伺えます。

ITreviewに投稿いただいた『PORTERS』へのコメントはこちら

URL：https://www.itreview.jp/products/hrbusiness-cloud/reviews

目指す姿

今回の評価を励みに、今後もユーザーの皆さまの導入から運用・定着まで現場に寄り添う姿勢を大切にしながら、より使いやすく、人材ビジネスの売上拡大・事業成長につながるサービスを目指して進化を続けてまいります。



引き続き、PORTERSをよろしくお願い申し上げます。

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介・派遣特化型のマッチングシステム PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)

人材紹介の業務効率化ツールならPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣のDXツールならPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

