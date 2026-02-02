【2月入居者限定】初期費用ゼロ＋家賃1ヶ月分免除　早期検討者向けの「はじめやすいTOKYOβ らくらくスタート割」を2月1日より実施中

株式会社GGハウスマネジメント

春の引っ越しシーズンを前に、住まい探しを始める人が動き出す2月。 一方で、敷金・礼金・前家賃などの初期費用が重く、「引っ越したくても動けない」と感じる人も少なくありません。 シェアハウス「TOKYOβ（トーキョーベータ）」は、2月中に入居する方を対象に、初期費用ゼロに加え、家賃1ヶ月分を免除する入居支援キャンペーン「はじめやすいTOKYOβ らくらくスタート割」を2026年2月1日より開始しています。 混み合う春本番を前に、費用面・選択肢の両面で余裕を持って新生活を始められる、2月入居者限定の特別なキャンペーンです。

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社（東京都港区芝浦4-5-4、代表取締役社長 塚田良之）がアセット・マネジメント業務を受託し運用を行い、株式会社GGハウスマネジメント（本社：東京都荒川区東日暮里5-51-8 千葉屋ビル4F、代表取締役社長 宮後歳也）が運営するシェアハウス「TOKYOβ」は、2026年2月1日から2月28日までの期間限定で、2月入居者向けの入居支援施策「はじめやすいTOKYOβ らくらくスタート割」を実施しています。

■ 2月入居者限定「はじめやすいTOKYOβ らくらくスタート割」概要

本キャンペーンは、春の新生活を見据えて2月中に入居する方を対象に、入居時の経済的負担を大幅に軽減することを目的とした期間限定の施策です。

【キャンペーン内容】

・入居時の初期費用（30,000円）を全額免除

・家賃1ヶ月分を免除

※2月中に入居を開始される方が対象となります

【対象】

・TOKYOβを新たに個人で契約される方（定期建物賃貸借契約となります）

・2月中に入居を開始される方

※再契約およびTOKYOβ物件間の住替えは対象外

■ なぜ「2月入居」が最も有利なのか

例年、3月以降は引っ越し需要が急増し、

・人気エリアや条件の良い物件が早期に埋まる

・入居日の調整が難しくなる

といった状況が発生しやすくなります。

TOKYOβでは、こうした春本番前のタイミングに着目し、「2月に入居を決めた人ほど、費用面でも選択肢の面でも有利になる」仕組みとして、本キャンペーンを設計しました。

■ 初期費用ゼロで、貯金を減らさずに新生活をスタート

TOKYOβは、家賃の値下げではなく、入居時に最も負担となりやすい「初期費用そのものをなくす」ことを重視しています。

家具・家電付き、Wi-Fi無料、水道光熱費込みという料金体系に加え、本キャンペーンを活用することで、無理なく前向きに、新生活をスタートすることが可能です。

■ 実施概要（2月キャンペーン）

・キャンペーン名：「はじめやすいTOKYOβ らくらくスタート割」

・実施期間：2026年2月1日～2月28日

・対象：2月中にTOKYOβへ新規入居される方

・主な内容：初期費用免除、家賃1ヶ月分免除

・申込方法：TOKYOβ公式サイト、公式LINE

注意事項

・共益費およびシステム利用料は免除対象外となります

・入居開始日から3ヶ月以内に解約した場合、特典は遡って無効となります

・対象物件・対象居室が限定される場合があります

・本内容は予告なく変更または終了する場合があります

■ TOKYOβ（トーキョーベータ）について

TOKYOβ（トーキョーベータ）は、東京で約1,200棟、約16,000室のシェアハウスを展開する住まいのブランドです。 初期費用を抑えたシンプルな料金体系と、すぐに暮らし始められる住環境により、 進学・就職・転勤など、人生の節目における住まいの選択肢を広げています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GGハウスマネジメント

TOKYOβ 広報担当

Email：corporate@gghouse.co.jp

Tel：03-3805-1818

URL：https://www.tokyobeta.jp/