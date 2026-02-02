バイザー株式会社、商号変更に伴い「スパイラルローキャス株式会社」として新たなスタート

スパイラルローキャス株式会社

この度、バイザー株式会社（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：中島秀典）は、2026年2月1日付で、商号を「スパイラルローキャス株式会社」へ変更し、新たなスタートを切りました。

当社は2025年3月にスパイラル株式会社のグループに参画して以降、公共DXを中心とした既存事業を継続するとともに、今後の成長領域について検討を重ねてまいりました。

その中で、情報共有ソリューション「Locas（ローキャス）」（Local Connections accelerate System／地域連携加速システム）を事業の中核に据え、地域連携を支援する取り組みをより一層強化する方針を明確にいたしました。

■新商号について

新商号「スパイラルローキャス株式会社」は、スパイラルグループの一員として、「Locas」を通じ、地域の持続的な発展を支える企業としての方向性を示すものです。

■新商号に込めた想い

新商号「スパイラルローキャス株式会社」には、変わり続ける社会の中で、未来に向けた前向きな渦（スパイラル）を生み出し、地域や日本の活性化を後押ししていきたい、という想いを込めています。



また、情報共有ソリューション「Locas」を通じて、地縁の力を生かした情報連携により、地域が新たなステージへ進むための基盤づくりに取り組む姿勢を表したものです。

■Locas（ローキャス）とは

「Locas」は、当社が提供する地域向けの情報共有ソリューションです。住民向け一斉情報配信システム「すぐメールPlus+」、教育現場向け連絡システム「すぐーる」、自治会・町内会運営支援システム「CHIKUWA!」など、複数のサービスを提供しており、主に自治体・官公庁において活用されています。

これらのサービスは、地域に関わる多様な主体の情報共有を円滑にし、連携を深めることで、地域コミュニティの維持・発展や地域課題への対応力向上を支援しています。

■今後の取り組み

スパイラルローキャス株式会社は、新社名のもと、「Locas」を核としたサービス連携や機能拡充を進めるとともに、自治体・地域現場のニーズに即した支援を強化してまいります。



地域の人々がより豊かに、より安心して幸せに暮らせる社会の実現を目指し、地域の未来最適化に貢献してまいります。

◆会社概要

新商号 ： スパイラルローキャス株式会社（英文表記：SPIRAL LOCAS Inc.）

旧商号 ： バイザー株式会社（英文表記：VISOR INC.）

変更日 ： 2026年2月1日

URL ： https://spiral-locas.co.jp/

本社所在地： 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル5F

代表者 ： 中島 秀典

事業内容 ： 全国の自治体・教育委員会様などの公益性の高い現場で利用される

「情報共有ソリューション」を提供