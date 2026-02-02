新卒キャリアの最高峰企業から学ぶキャリアイベント「頂 -ONE CAREER EXTREME WEEK-」2月16日(月)から5日間連続開催

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締

役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、トップクラスのキャリアを目指す2028年卒の学生に向けたキャリア戦略を学ぶオンラインイベント「頂（いただき） -ONE CAREER EXTREME WEEK-」を、2026年2月16日（月）から20日（金）の5日間連続で開催します。

イベントページ：https://www.onecareer.jp/lp/itadaki/2026(https://www.onecareer.jp/lp/itadaki/2026)

トップ企業のリアルを紐解き、キャリアの解像度を劇的に高める人気イベントが再登場

キャリア選択において自分にとって「最高の機会」を掴み取ることは、その後の人生を左右する大きな分岐点となります。しかし、情報の非対称性により、多くの学生にとってトップ企業のリアルな姿やキャリアの到達点は、未だ不透明なままです。

ワンキャリアは、この“キャリアの解像度”という壁を打ち破るべく、厳選されたトップ企業のみが集結する「頂 -ONE CAREER EXTREME WEEK-」を昨年に続き開催します。

本イベントは単なる企業紹介に留まりません。第一線で活躍するプロフェッショナルの思考、入社後の具体的な成長プロセス、そして社会にインパクトを与えるプロジェクトの舞台裏などを徹底的に紐解きます。

5日間に渡り、“エグゼクティブ”、“グローバル”、“ハイキャリア”、“企画・マーケティング”、“ジェネラリスト”といったテーマを設定。あらゆる角度から新卒キャリアの“頂”を提示し、高みを目指す学生が自らの進むべき道を確信できる場を創出します。

開催概要

イベント名：頂（いただき） -ONE CAREER EXTREME WEEK-

主催 ：株式会社ワンキャリア

開催日時 ：2026年2月16日（月）～20日（金）18:00～20:00

※開催日によって終了時間が異なります。

参加方法 ：オンラインイベント配信ツール「EventIn」にて配信

※カメラ・マイクオフ、入退場自由

参加対象 ：28卒の学生 ※2027年4月から2028年3月までに卒業見込みの大学生・大学院生の方

参加費 ：無料

申込方法 ：以下のイベントページからお申し込みいただけます（就活支援サービス「ワンキャリア」への登録が必要です）。

アーカイブ配信：期間限定で配信します

各日のプログラムの詳細

【Day1】2月16日(月) 18:00～19:00テーマ：経営/事業開発に最も近づく。“エグゼクティブ”なキャリアの頂

登壇企業：ボストン コンサルティング グループ

時間 ：18:00-18:30

登壇内容：

・日本国内では最もプレゼンスの高い外資系戦略コンサルティングファーム

・起業家や大企業の事業開発を数多く輩出するBCGとコンサルキャリアの価値を紐解きます

登壇企業：A.T. カーニー

時間 ：18:30-19:00

登壇内容：

・少数精鋭にこだわり、優秀な人材が集結する世界的な戦略コンサル

・「希望プロジェクトへの投票権」「出向制度」など多様なキャリア開発を推進するカーニーで得られる、経営視座の成長機会に迫ります

【Day2】2月17日(火) 18:00～20:00テーマ：世界中を駆け巡る。“グローバル”なキャリアの頂

登壇企業：日本航空（JAL）

時間 ：18:00-18:30

登壇内容：

・世界68カ国/地域の395空港に運航する世界屈指のエアライン

・航空インフラから新規事業まで、世界を舞台に活躍するJALならではのグローバルなキャリア像を紐解きます

登壇企業：国際協力銀行（JBIC）

時間 ：18:30-19:00

登壇内容：

・海外ビジネスを専門とする、日本唯一の政府系金融機関

・「資源開発」「国際機関出向」など広いフィールドに豊富な海外駐在チャンス。グローバルキャリアを体現するJBICの面白さに迫ります

登壇企業：住友商事

時間 ：19:00-19:30

登壇内容：

・メディア・デジタル領域に強みを持つ、5大商社の一角

・社員の6人に1人が海外に駐在中。鉄鋼/エネルギー/IT/不動産など広いフィールドを駆け巡る総合商社で描くキャリアのリアルを探ります

[Executive talk session]

登壇企業：AnyMind Japan

時間 ：19:30-20:00

登壇内容：

“海外赴任”のその先へ。新卒から代表へ登り詰めた藤田氏が教えるグローバルキャリアアップ術

・代表取締役の藤田 翔大氏が登壇

・大手コンサル・消費財の内定を辞退し、当時創業2年目のAnyMind Groupへ。新卒入社後、2ヶ国の海外営業から新規事業立ち上げを経て代表取締役へ抜擢された藤田氏。そんな藤田氏が考えるグローバルビジネスでインパクトを残す人のキャリアとは何かを明らかにします

【Day3】2月18日(水) 18:00～20:00テーマ：圧倒的収入と成長。人の数倍のスピードで生きる“ハイキャリア”の頂

登壇企業：P&G Japan

時間 ：18:00-18:30

登壇内容：

・徹底して人に投資を行い、世界中のビジネスリーダーを育てたブランドマーケティングのトップ企業

・『P&Gマフィア』と呼ばれる著名マーケターを多数輩出するP&Gの仕事と成長を徹底解剖します

登壇企業：ローランド・ベルガー

時間 ：18:30-19:00

登壇内容：

・製造業・消費財業界に強みを持つ、欧州系最大の戦略コンサル

・成長速度が速い戦略コンサルの中でも昇進スピードが速いとされ、いち早く業界におけるコンサルタントのプロとしてスキルを磨くRBのキャリアを公開します

登壇企業：キーエンス

時間 ：19:00-19:30

登壇内容：

・製造業の自動化/効率化を推進するFA業界のトップメーカー

・世界初/業界初を連発する商品開発力と強い営業力で、営業利益率が50%を超え、平均年収は2,000万円超

・1人あたりの営業利益額が「上場企業平均の10倍超」を実現する社員の成長スピードに迫ります

[Executive talk session]

登壇企業：霞ヶ関キャピタル

時間 ：19:30-20:00

登壇内容：

“ニートから社長”へ。初年度年収1,400万円の新卒ポジションを設立した狙いとは？

・代表取締役社長 CEOの河本 幸士郎氏が登壇

・2年間のニート期間から、上場企業社長へ。建設業界や不動産業界を経て、代表就任後3年で株式上場まで駆け抜けた河本氏。人の数倍のスピードで結果を出してきた河本氏が考えるキャリアの勝負所の見極め方と、初年度年収1,400万円の新卒ポジション設立の狙いを深掘りします

【Day4】2月19日(木) 18:00～19:30テーマ：売れる仕組みを考え抜く。“企画・マーケティング”のキャリアの頂

登壇企業：サントリーホールディングス

時間 ：18:00-18:30

登壇内容：

・「ザ・プレミアム・モルツ」「特茶」「クラフトボス」など挑戦的な商品開発を続ける日本最大級の飲料メーカー

・消費者目線で売れる商品を考え抜く、マーケティングの仕事のリアルに注目します

登壇企業：博報堂

時間 ：18:30-19:00

登壇内容：

・「生活者発想」を掲げ、クリエイティブを強みに数多くのブランディングを手掛けてきた日本最大級の広告会社

・「THE FIRST TAKE」の企画や、佐藤可士和などのトップクリエイターを輩出する博報堂流の思考術を紐解きます

[Executive talk session]

登壇企業：ワンキャリア

時間 ：19:00-19:30

登壇内容：

社員数名から上場へ。最強のNo.2が明かす、急成長を創る戦略的思考の正体。

・取締役副社長 執行役員COOの長澤 有紘が登壇

・社員数名のスタートアップ期から参画し、ワンキャリアを上場へと導いたCOO長澤。「事業を勝たせる仕組み」をどう設計し、拡大させてきたのか。最強のNo.2として、事業価値を最大化させるための戦略的思考の真髄を紐解きます

【Day5】2月20日(金) 18:00～19:30テーマ：ジョブ型時代に問う、日本を背負う“ジェネラリスト”のキャリアの頂

登壇企業：トヨタ自動車

時間 ：18:00-18:30

登壇内容：

・時価総額は日本1位。名実ともに世界を牽引するグローバルメーカー

・街づくり/AI/化学など全領域のプロを束ねて“100年に1度の変革期”へ挑戦

・「新卒初期配属確約」「海外修行派遣」「ローテーション」など多様な機会の中で描けるキャリアの魅力と成長に迫ります

登壇企業：三井不動産

時間 ：18:30-19:00

登壇内容：

・「東京ミッドタウン」「日本橋再生計画」を手掛けたNo.1総合デベロッパー

・若手から数千億円単位・動員1,000人以上の規模の案件マネジメントを任される刺激的な環境

・多彩な事業範囲でのジョブローテーション、そこで描ける“ジェネラリストならでは”のキャリア観を紐解きます

[Executive talk session]

登壇企業：サイバーエージェント

時間 ：19:00-19:30

登壇内容：

“21世紀を代表する会社を創る”。最年少執行役員・飯塚氏が語る“ジェネラリストの真価”とは？

・専務執行役員を務める飯塚 勇太氏が登壇

・あらゆるフェーズでの事業推進を経験した最年少執行役員、飯塚氏。サイバーエージェントで「21世紀を代表する会社を創る」上での戦略と、その過程で感じた「ジェネラリスト」としてのキャリアの本質に迫ります

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/