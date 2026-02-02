【MMテラス初開催】いちごとチョコの体験イベント開催｜親子も大人も楽しめるSweet Days

株式会社エクラスト

MMテラスでは、2026年2月14日（土）、いちごとチョコレートをテーマにした体験イベント

**「いちごとチョコのSweet Days at MMテラス」**を初開催いたします。

本イベントは、季節感あふれるいちごとチョコレートを通して、親子・ファミリー層はもちろん、大人同士でも気軽に楽しめる内容となっています。館内特設会場では、スイーツやクラフトを中心とした多彩なコンテンツを展開し、MMテラスで過ごす時間そのものを楽しんでいただくことを目的としています。

甘い香りに包まれながら、見る・選ぶ・参加する楽しさが広がる一日をお届けします。

開催概要

イベント名：いちごとチョコのSweet Days

開催日：2026年2月14日（土）

時間：10:00～16:00

会場：MMテラス 館内1Fスペース(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目６－２ グランドセントラルタワー 1F)

対象：親子・ファミリー／一般来館者

参加方法：当日受付・一部事前予約制

※各コンテンツは参加費がかかるものが中心となりますが、一部無料でお楽しみいただける内容もございます。

コンテンツ紹介

富澤商店 プロデュース！なりきりパティシエ ガトーショコラ作り

オーブンを使って本格ガトーショコラづくりにチャレンジ。富澤商店のスタッフと一緒にレッスンし、仕上げはかわいくラッピング。お子様限定でパティシエ衣装もご用意し、最後は記念撮影もお楽しみいただけます。

参加費：1,000円

定員：30名（時間制／各回6名）

実施時間：10:30～／11:30～／13:00～／14:00～／15:00～

※事前予約制 https://peatix.com/event/4831029/view

画像はイメージです

紅白いちごの収穫体験

真っ白な「ミルキーベリー」と真っ赤な「とちあいか」の2色のいちごを収穫。横浜のいちご農家【ながさわファーム】の採れたていちごをお土産としてお持ち帰りいただけます。

参加費：800円

定員：先着50名

画像はイメージです

カラフルいちごあめづくり

5種類のいちごから選び、スプリンクルやグリッターで自由にデコレーション。食べるのがもったいないほどキラキラかわいいいちごあめが完成します。

参加費：300円～

定員：先着50名

画像はイメージです

イクミママ おえかきドーナツづくり

プレーンドーナツにチョコペンで自由におえかき。どんな動物になるかはあなた次第。人気の「イクミママどうぶつドーナツ」もプレゼントします。

参加費：500円

定員：先着50名

画像はイメージです

おかしのランタンづくり

チョコ、グミ、マシュマロなどをびんに詰めて、ピカピカ光るオリジナルランタンを制作。思わず持ち歩きたくなるアイテムです。

参加費：500円

定員：先着100名

画像はイメージです

ベリー・ベリー・スイート・ゴーカート

プルバックカーをチャームでかわいくデコレーション。走らせても、飾っても楽しいスイートなゴーカートです。

参加費：300円

定員：先着50名

画像はイメージです

スイートハンドメイドショップ

いちごとチョコをモチーフにした雑貨が並ぶハンドメイドショップ。「これ好き！」がきっと見つかる、見ているだけでも楽しい空間です。

参加費：無料

画像はイメージです

抽選会

当日レストランをご利用のレシート500円ごとに1回参加可能（最大5,000円分まで）。どんないちごチョコが当たるかはお楽しみ。

定員：先着100名

本件に関するお問い合わせ

運営会社：株式会社エクラスト

045-315-7026(営業時間 10：00～17：00)

info@eclatst.com

※内容は予告なく変更となる場合があります。