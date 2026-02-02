中日ドラゴンズとオフィシャル・ゴールドスポンサー契約を締結

東邦ガス株式会社

東邦ガス株式会社（社長：山碕 聡志）は、株式会社中日ドラゴンズと、2026年度からのオフィシャル・ゴールドスポンサー契約を締結しました。

当社は、創立以来100年以上、エネルギーの供給を通じて東海地域の発展とともに歩んでまいりました。

そして今、東邦ガスグループが一丸となって、『未来の、まんなかへ』を旗印に、エネルギーの枠を超えて、賑わいのある魅力的な地域をつくることに挑戦しています。こうした私たちの挑戦は、地域の皆さまに活力と感動を届ける中日ドラゴンズの姿と強く共鳴するものです。両者の力を合わせ、さらなる地域の活性化を実現したいとの思いから、今回の契約締結に至りました。

また、当社は、バンテリンドーム ナゴヤに新設される観客席「ホームランウイング」（レフト側）のシートライツスポンサーにも決定しております（名称は「東邦ガス 未来のまんなかホームランウイング」）。

このような取り組みを中心に、中日ドラゴンズを応援するためのさまざまな施策を実施してまいります。

選手のプレーを後押しするのはファンから送られる『熱量』です。当社が長年培ってきた『熱を届ける力』を球団に注入することで、ドラゴンズを愛するすべての方々の『熱狂』をさらに加速させ、勝利への大きな原動力にしていきます。

ドラゴンズブルーとTOHOGASブルーが重なり合い、地域全体がかつてないほどの熱気に包まれる。

そんなシーズンを、ファンの皆さまと共に全力で駆け抜けてまいります。