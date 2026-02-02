春のNEW＆RENEWAL SHOP OPEN！第1弾アトレ初出店 7ショップを含む16ショップがアトレ恵比寿にオープン！

株式会社アトレ

株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行)が運営するアトレ恵比寿(所在地：東京都渋谷区)では、この春合計16ショップがオープン・リニューアルをし、装いを新たにお客様をお迎えします。

各ショップのオープニングキャンペーン情報はリリース第2弾にて情報掲載を予定しております。

■NEW SHOP

CADUNÉ

3月20日(金祝)オープン予定 ＜アトレ初出店＞

レディスファッション［本館4F］

月の満ち欠けによって様々な影響を受けている私達。日々心地よいと感じるものを自ら選び、アクティブな都会の中で自分に素直に生きる女性へ。

EDIFICE IENA

coming soon ＜アトレ初出店＞

メンズレディスファッション［本館4F］

ファッションを含めライフスタイル全般に興味を持つ高感度な男性と、自分なりの心地良い時間を知っていて、しなやかで知性を感じる女性。

そんな男女をイメージし、それぞれが上品さと上質さを兼ね備えながらもトレンドをスマートに取り入れた洗練されたフレンチスタイルを提案します。

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

coming soon ＜アトレ初出店＞

メンズレディスファッション［本館4F］

質にこだわり清潔感と品位に裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。

時代 ⁄ 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そして、その生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品ぞろえされたセレクトショップです。

SABON

coming soon ＜アトレ初出店＞

コスメ［本館4F］

ナチュラルコスメブランドSABONは、厳選された自然由来成分を贅沢に使用したボディケア、フェイスケア、ヘアケアなどの製品を世界中へお届けしています。

感性を呼び覚ますような上質なテクスチャーと花々や果実の豊かな香りで自分を慈しむひとときが、日常を幸せで彩り、肌と心を潤します。

CLASKA Gallery & Shop "DO"

4月1日(水)オープン予定 ＜アトレ初出店＞

生活雑貨［本館5F］

丁寧にセレクトされた生活雑貨や、トレンドではなく着心地や使い勝手をよく考えてデザインされたオリジナルの服やバッグなど、日常に潤いと豊かさをもたらしてくれる品々を集めたライフ

スタイルショップです。

THE MATCHA TOKYO

5月中旬オープン予定 ＜アトレ初出店＞

カフェ［本館3F］

抹茶でより健康に、より美しく。100%オーガニック抹茶を使ったヘルシーなドリンク・スイーツ専門店です。ライフスタイルを楽しむ茶器やギフトも取り揃えております。

PRESS BUTTER SAND

coming soon

洋菓子［西館1F］

「まっすぐつくる、まっすぐ伝わる。」を掲げ、これからのお菓子を追求し続ける新しい美味しさのギフトブランド。大切な方へのギフトやご褒美スイーツにもおすすめなバターサンドを多数取り揃えております。

■RENEWAL SHOP

HER.

2月下旬オープン予定

レディスファッション［本館4F］

“変化し続ける時代と共に、永く共に出来るパートナーのようなセレクトショップ。” 好きなものを自分らしく、自由に楽しめる日常。時には想像力を刺激し、心地いい新たな自分を知りたい。オリジナルブランドHER.と共に、上質さと現代の空気感を兼ね備えたライフスタイルを提案します。

BARNYARDSTORM

3月26日(木)オープン予定

レディスファッション［本館4F］

THREE WORDS DEFINE BARNYARDSTORM STYLE.

SPORTY HEALTHY EASY

思わず毎日手にしたくなるような快適で機能的なアイテムを中心に頑張りすぎる現代の女性に向けて頑張りすぎないニューベーシックスタイルをご提案いたします。

Pasand by ne Quittez pas

3月13日(金)オープン予定

レディスファッション［本館4F］

インドの職人技とモダンなデザインを融合したブランド「ヌキテパ」がキュレーションするセレクトショップ。

“Ordinary Happiness”をテーマに、「ヌキテパ」、「サラ マリカ」のウエアのほか、「ウパラ」のジュエリー、「パサンド ホーム」のインテリアコレクションなどを展開。

ストロベリーフィールズ

3月5日(木)オープン予定

レディスファッション［本館4F］

『心地よい時間を身にまとう場所』 着る人の個性を引き立てるベーシックなスタイルを基調にオンオフすべてのオケージョンに対応。ひとりの女性の24時間を創造します。

小物から洋服までトータルでコーディネート提案するショップです。

リヴドロワ

2月27日(金)オープン予定

レディスファッション［本館4F］

パリ・セーヌ川右岸地帯を意味するRIVE DROITE。しなやかで軸のある大人の「服遊び」がコンセプト。

スタンダードをベースにトレンドをアップデートしながら取り入れ、今の空気感を楽しむ。自分らしさが引き立つスタイリングを提案します。

マークスアンドウェブ

3月3日(火)オープン予定

コスメ［本館5F］

2000年に東京で生まれたデイリープロダクトのブランド。植物の恵みを生かしたフェイス・ボディ・ヘアケアや生活雑貨を展開。

安全性と環境性、有用性のバランスを満たし、毎日使い続けられる価格で提供しています。

ノイ ラボーロ

3月13日(金)オープン予定

ファッション雑貨［本館5F］

幅広い世代の女性に向けバッグを中心に、バッグチャーム・財布・革小物・帽子・ストール・グローブ等のファッション雑貨を世界中からセレクトしたショップです。

ビジネスリュック等のお仕事バッグも充実しております。

カルディコーヒーファーム

coming soon

コーヒー豆・輸入食品［本館3F］

こだわりのオリジナルコーヒー豆

30種をはじめ、見ているだけで楽しくなるような世界各国の珍しい食材やお菓子、ワイン、チーズ、スパイスなどが所狭しと並んでいます。

神戸屋キッチン

coming soon

ベーカリー［本館3F］

焼きたて、出来立てのパンやサンドイッチ中心にご用意。

パン職人が粉から手作りのパンや、そのパンから作り上げたサンドイッチをご用意しております。

NEW OPEN＆RENEWAL 一覧

※都合により、内容・日程等が変更となる場合がございます。

詳細はアトレ恵比寿HPにて公開中！

➢https://www.atre.co.jp/ebisu/news/6467/

施設概要

施設名 ：アトレ恵比寿本館

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号

営業時間：ショッピング／10:00～21:00

6Fレストラン／11:00～22:30

※一部、営業時間の異なるショップ有

※最新の営業時間はアトレ恵比寿HPをご確認ください。

構造 ：鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)

階数 ：地上7階

延床面積：23,580平方メートル

店舗面積：11,049平方メートル

店舗数 ：110ショップ(2026年2月2日現在)

施設名 ：アトレ恵比寿西館

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1丁目6番1号

営業時間：ショッピング／10:00～21:00

レストラン／11:00～22:30

※一部、営業時間の異なるショップ有

※最新の営業時間はアトレ恵比寿HPをご確認ください。

構造 ：鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)

階数 ：地上8階／地下1階

延床面積：9,514平方メートル

店舗面積：4,843平方メートル

店舗数 ：19ショップ (2026年2月2日現在)

■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、

アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

2026年4月1日(水)よりアトレ恵比寿本館における営業時間を変更します。

ショッピング 10:00～20:00

スイーツ・デリ 10:00～21:00

レストラン 11:00～22:00

※コンコース階及び西館は個別営業時間です。詳細はHPをご覧ください。

➢https://www.atre.co.jp/ebisu/news/6357/