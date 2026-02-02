2月6日は「お風呂の日」！”葉山のうみ”を望む温泉を お食事ご利用の方へ無料で開放！【平日・期間限定】

シマダグループ株式会社

シマダグループ（本社：東京都渋谷区、代表：島田成年）の一社であるシマダハウス株式会社が運営する「葉山うみのホテル」（神奈川県三浦郡葉山町）では、「お風呂の日」を記念し2月6日（金）から2月27日（金）の平日限定で最上階の HORIZON ONSENを無料開放いたします。通常はご宿泊者専用でご利用いただいているこの空間を、1階「SANDBAR」でお食事をされたお客様へ特別に開放。寒さ厳しい折、地域の皆様や海を愛する皆様に心ゆくまで温まっていただきたいというスタッフの思いから生まれた期間限定のキャンペーンです。

「お風呂の日」イベントの概要

■ 日時

2月6日（金）～2月27日（金）の平日

ご利用時間：14:00～18:00（最終入館 17:30）

※土日祝日、また、休館日のため16日、17日、18日はご利用いただけません。

■ ご利用条件

・11:00～17:00の間にSANDBARでお食事された方限定でご利用いただけます。

・お一人様メインプレート1つ（\1500～\2500程度）ご注文をお願いいたします。

※タオルも無料でお貸し出しいたします。

HORIZON ONSEN

見わたすかぎりの海に富士山を望むホライズン温泉。水平線へゆっくりと太陽が沈み茜色に染まっていく夕暮れ時の美しさは圧巻です。最上階から眺める壮観なパノラマ。晴れた日には、伊豆諸島の山々、夕暮れ時は、手前に見える江の島と富士山の幻想的なシルエットが浮かびます。大浴場「Enoshima」と小浴場「Morito」をご用意しております。やわらかな泉質は神経痛、冷え性、疲労回復に効能があり、こころもからだも癒してくれます。

Enoshima（大浴場）Morito（小浴場）

※天然の鉱石である光明石を使用した人工温泉です。

※お子様の混浴は6歳まで可能です。

※おむつの取れていないお子様はご遠慮ください。

※小学生は同性の同伴が必要です。

※混雑状況によりご利用いただけない場合がございます。ご了承ください。

SANDBAR

「葉山うみのホテル」1Fのカフェ＆バー。旬の新鮮な三浦野菜を使ったこだわりのお料理をオリジナルブレンドやクラフトビールとご一緒にお楽しみいただけます。新鮮な海の幸を使用したプレート、地産食材を使用したオリジナルのスパイスカレーや「葉山夏みかんサイダー」、神奈川特産の柑橘「湘南ゴールド」を使用したサイダーなど、地元の魅力をたっぷり味わえます。

目前に海が広がり、大きな窓から光が差し込む開放的な空間で、小上がり席やソファ席など、気分のおもむくままお過ごしください。

葉山うみのホテル

アヒポキプレート- 新鮮な三崎マグロ・サーモン・アボガド地産食材を使用した煮込みカレー

“うみにあいにいく”をコンセプトにしたライフスタイル型リゾートホテル。美しい水平線を一望できる客室や、グループで楽しめる「Bunk room」など、多彩な滞在スタイルをご用意しています。都心から約1時間で、海と夕日が織りなす特別なひとときをお届けします。

葉山うみのホテル概要

ホテルフロント開放感あるラウンジ

電 話 ： 046-854-7411

所 在 地 ： 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1

交 通 ： 電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。

運 営 会 社 ： シマダハウス株式会社

客 室 構 成 ： 客室20室、Bunk room(キャビンタイプ)41室

料 金 ： 客室 1室2名 14,000円～ ／ Bunk room 1室1名 6,800円～

ウェブサイトURL：https://www.umino-hotel.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hayama_uminohotel/

X（エックス）：https://twitter.com/umino_hotel

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pyd0M-YAF1E ]

葉山うみのホテルイメージムービー

シマダグループについて

詳細を見る :https://www.umino-hotel.com/

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

bar hotel箱根香山Hotel＆Residence六本木神楽坂レトロなBARとホテルSAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven 石垣（運営受託）シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/