【ミヨシ油脂】サッカークラブ「南葛SC」との協賛契約を更新、地域社会への貢献および地域との連携を強化

ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）は2026年２月１日、株式会社南葛SC（本社：東京都葛飾区、代表取締役：高橋陽一）との協賛契約を更新しました。南葛SCとミヨシ油脂はパートナーとして、2026年新シーズンもTOPチームユニフォームへのロゴ掲出をはじめ、さまざまな活動に取り組んでいきます。

(C)高橋陽一

◆両社によるコメント

・ミヨシ油脂コメント

2025年シーズンの南葛SCは、リーグ戦でクラブ史上最高順位である２位を獲得。ミヨシ油脂としても、TOPチームユニフォームへのロゴ掲出に加えて、本社オフィスでの交流会開催、墨田区と葛飾区での清掃活動実施など、新たな挑戦を共に進めてきました。2024年～2028年までの長期契約の３年目となる今シーズンも、風間監督と共にJリーグ昇格に向けて着実に力をつけてきている南葛SCを全力で応援していきます。

・南葛SCコメント

葛飾区を代表する上場企業であるミヨシ油脂さんとは、南葛SCの数あるパートナー企業の中でも異例の5年契約を結んでいただいています。昨シーズンは例年実施させていただいている地元での清掃活動に加え、本社オフィスでの交流会も実施、より多くのミヨシ油脂さんの社員の方々に応援していただいていることを実感しています。契約3年目となる2026シーズンは、ぜひともJFL昇格を成し遂げ、皆さんと一緒に喜びを分かち合いたいです。もちろん、地域を盛り上げる活動も引き続きともにやっていければと思います。

◆契約概要

・契約名称：協賛（パートナー）契約

・契約者：株式会社南葛SC、ミヨシ油脂株式会社

・契約期間：2024年２月１日～2029年１月31日

・契約内容：南葛SCユニフォームへのロゴの掲出 ほか

◆株式会社南葛SC

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼が小学生時代に所属したチームと同名のサッカークラブです。原作者である高橋陽一先生が、クラブのオーナー兼代表取締役社長を務めています。 クラブのテーマは“葛飾からJリーグへ”。葛飾区及び東京都全域をホームタウンとし、葛飾区民＆都民、行政、パートナー企業とともに、Jリーグ参入を短期目標に活動しています。 『キャプテン翼』のように日本全国、そして全世界の人たちから愛されるようなチーム作りを志し、子どもたちに「夢」と「希望」を、ファン・サポーターに「希望」と「誇り」を授けながら、社会の発展に貢献していきます。

◆ミヨシ油脂株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長兼CEO：三木逸郎）

「油脂の力」で暮らしをニッコリ。それが私たちの仕事です。

「あ、このパンおいしい」「このティシュー、肌触りがいいね」など。ミヨシ油脂がつくる製品は、世の中で販売されているさまざまな商品の中に入って、おいしさや使用感、機能性を高めることに役立っています。一人ひとりの心に満足をひろげるものづくり。私たちは高い技術に基づくすぐれた製品の提供を通して、暮らしのすみずみに幸せをお届けしたいと願っています。

また、研究・商品開発に役立つ情報を発信するWebサイト「ミヨシ未来プラットフォーム」を展開しています。ミヨシ油脂の製品情報や技術情報を知りたい方、商品開発にお悩みの方はこちらをご覧ください。

