ドラEVER、運送業向けツール「運SOUL」に点呼機能をリリース。点呼業務のデジタル化とアルコール検知器連携で、管理負担の軽減と正確な記録管理を実現
点呼業務における現場課題
運送業界では、法令遵守の観点から点呼の実施・記録が必須である一方、
- 点呼記録が紙で管理されており、確認や保管に手間がかかる
- 点呼の実施状況を管理者が把握しづらい
- 過去の点呼履歴を探すのに時間がかかる
といった課題が多く存在しています。今回リリースした点呼機能は、こうした日常業務における管理負担を軽減することを目的に開発されました。
点呼機能の主な特長
■ 点呼状況を一覧で把握できる「点呼ダッシュボード」
点呼の実施状況をサマリで表示し、当日の点呼状況をひと目で確認できます。
管理者による確認作業を効率化し、対応漏れの防止に貢献します。
■ 乗務前・中間・乗務後の点呼登録に対応
勤怠ごとに「乗務前」「中間」「乗務後」の点呼登録が可能。
当日の出勤登録が行われている場合のみ点呼登録が表示されるため、実運用に即した形での管理が行えます。
■ アルコールチェックのBluetooth連携
一部アルコールチェッカーとBluetooth連携することで、測定値を自動入力。（※対応機種の詳細についてはお問い合わせください。）
入力ミスを防ぎ、点呼記録の正確性向上に寄与します。（※中間点呼および点呼編集時は対象外）
■ 点呼履歴の一覧管理
過去の点呼履歴を一覧で確認でき、社内確認や監査対応時の情報参照もスムーズに行えます。
ダッシュボードでは、点呼実施状況のサマリが表示されます。
利用条件について
本点呼機能は、運送業向け基幹システム「運SOUL」のBETTERプランにてご利用いただけます。
今後の展開
株式会社ドラEVERでは、今後も運送業界の実務に即した機能開発を通じて、
現場負担の軽減、業務効率化、そして持続可能な業界発展に貢献してまいります。
株式会社ドラEVERについて
会社名：株式会社ドラEVER
所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階
代表者：岡野 照彦
設立：2017年1月
資本金：100,000千円
事業内容：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供
▼基幹ツール「運SOUL」
https://doraever.jp/lp_unsoul
▼求人サイト「ドラEVER」
https://doraever.jp/
▼コーポレートサイト
https://driverforever.com/
ドラEVERは、2017年の創業以来、ドライバー専門の求人サイトを通じて全国のドライバーと運送企業をつなぐプラットフォームを提供してまいりました。
現在では、求人事業で培ったノウハウを活かし、運送業向け基幹システム「運SOUL」の開発・提供を通じて、運送業界のDX化・生産性向上・人材確保支援に取り組んでいます。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ドラEVER
TEL：048-645-4192
E-mail：marketing@doraever.jp
マーケティング担当：鈴木