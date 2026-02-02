「キューピットバレイ」先着100名様にリフト券プレゼントなど話題企画を実施！限定グルメと各種イベントを通じた来場促進施策

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）が有する「スマイルリゾート」のスキー場のひとつである「キューピットバレイ」では、2026年2月、ゲレンデの滑走はもちろん、グルメやイベント、お得なチケット施策を組み合わせた多彩な企画を展開いたします。

キューピットバレイ

2月限定グルメとして登場するボリューム満点の「バクダン丼」をはじめ、春シーズンをお得に楽しめる春割早割リフト券の販売、80年代・90年代のスキーブームを再現する参加型イベント、さらに雪国ならではの幻想的な冬まつりまで、今シーズン後半のキューピットバレイは話題が目白押し。滑るだけにとどまらない、冬の雪山の新しい楽しみ方を提案いたします。

【2月限定ゲレ食】「バクダン丼」を販売開始

2月限定ゲレ食「バクダン丼」

2月限定のゲレンデ食として、ボリューム満点の「バクダン丼」をレストラン「ブランネージュ」にて販売いたします。食べ応えと満足感にこだわった本メニューは、スキーやスノーボードで冷えた身体と空腹をしっかり満たしてくれる一品。滑走後のエネルギー補給はもちろん、ランチタイムのメインにもおすすめの“ガッツリ系”丼です。仲間同士やファミリーでの休憩時間にもぴったりな、2月だけの限定メニューとして、キューピットバレイの雪山体験を食の面から盛り上げます。

【春シーズンをお得に】「春割早割リフト券」を販売開始

春割

春シーズンをお得に楽しめる「春割早割リフト券」を販売いたします。本券は3/2（月）以降ご利用可能な春シーズン向けの早割チケットで、気温が緩み、ゆったりと滑走を楽しめる春ならではのスキー・スノーボードを、より気軽に満喫していただけます。春休み期間のレジャーや、シーズン終盤の滑り納めにも活用しやすいチケットとして、コストパフォーマンスを重視した内容となっております。

■【春割早割】リフト1日券 ※3/2（月）よりご利用可

大人：3,500円／中高生：3,000円／小学生：2,000円

※今シーズンの営業は3/22（日）までを予定しております

※3/16（月）～3/19（木）はスキー場クローズとなりますのでご了承ください

【先着100名様にリフト券プレゼント】オールドスタイルデーを開催

2/15（日）は、ゲレンデがタイムスリップ。80年代・90年代のスキーブームがよみがえる、特別イベント「オールドスタイルデー」を開催いたします。当時を思い出すスタイルなら何でもOK。「こんな人いたよね」「懐かしい！」と思えるオールドスタイルでご来場ください。ナウいファッションでキメて、今シーズンの主役に。当日は、オールドスタイルでご来場の方先着100名様に当日のリフト1日券をプレゼント。さらに、「2026 ベストオールドスタイル賞」受賞者には2026-2027シーズン券を贈呈。そのほか上位5名にも素敵な賞品をご用意しています。（参加費は無料）

【キャンドルロード＆雪上花火】灯の回廊安塚キャンドルロード＆山のうえ雪まつり

2/28（土）は、雪国ならではの冬の風物詩「安塚キャンドルロード＆山のうえ雪まつり」が開催されます。会場には、たくさんの可愛らしい雪像が並び、キャンドルの灯りが静かな白銀の世界を温かく照らし出します。打ち上げ花火や屋台の出店など、見どころも満載。沿道には「雪茶屋」も設置され、温かいおもてなしと地域の魅力に触れていただけます。

キューピットバレイについて

［施設名］ キューピットバレイ

［所在地］ 〒942-0534 新潟県上越市安塚区須川4820

［TEL］ 025-593-2041

［アクセス］ 車：関越道「六日町IC」より約60km／北陸道「柿崎IC」「上越IC」より約33km

電車：ほくほく線「虫川大杉駅」よりタクシーまたはシャトルバスで約20分

［ゲレンデ］ 山頂920m／山麓430m／最長滑走距離4,000m／コース12本／リフト3本

コースレベル：初級35%／中級40%／上級25％

［公式サイト］ https://www.yukidaruma-kogen.com/winter.html

株式会社ホスピタリティオペレーションズについて

［会社名］ 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

［所在地］ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16

［代表取締役］ 田中 章生

［設 立］ 2005年7月22日

［主要な事業内容］ ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園

［公式サイト］ https://www.hospitality-operations.co.jp/