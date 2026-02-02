「11万床削減」時代、医師はどう生き残るのか？　行政連携で拓く“第3の生存戦略”を提示するオンラインセミナーを開催

エムスリーキャリア株式会社

エムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役：沼倉敏樹）は、2026年2月26日（木）に、医師を対象とした無料オンラインセミナー『選ばれる医師、選ばれる働き方。～2027年、医師キャリアの常識が変わる～「11万床削減」の医療大再編時代に備え、行政連携で描く“第3の生存戦略”』を開催いたします。

本セミナーでは、2025年の医療法改正方針や「病床11万床削減」の合意形成（※1）を背景に、従来の「勤務医か、開業医か」という二項対立を超え、行政・地域と連携しながら「キャリアの安定」と「将来の選択肢」を両立する新たなキャリア論を提示します。

■ 開催の背景

現在、日本の医療界は、2025年6月の与野党3党合意に基づく「病床11万床削減」の方針など、歴史的な構造再編の局面にあります。これにより、特に30～40代のキャリア形成期にある医師からは、以下のような不安の声が多く聞かれるようになりました。

・勤務医としての“安定”が揺らいでいる： 急性期病床の削減によるポスト不足への懸念

・開業のハードルが高い： 競合激化や資金調達、新規開業規制への警戒感

・地域医療への関心と生活のジレンマ： 貢献意欲はあるが、家族の生活環境や教育環境が障壁となる

本セミナーでは、こうした不透明感の正体を政策・データの両面から整理し、「行政をパートナーとして活用する」という新しいキャリア戦略（第3の生存戦略）について、第一線の専門家が具体的に議論します。

■ セミナーの見どころ

1. 政策動向の解説

「病床削減」や「医療再編」が、病院経営だけでなく、医師個人のキャリアや生存確率に与える本質的な影響を読み解きます。

2. データで見る医師のホンネ

地方勤務や地域医療への参画を阻害する要因は、単なる「待遇（給与）」ではなく「生活環境（QOL）」にあるというインサイトをデータから提示します。

3. 「行政連携」による新たなキャリアモデルの提示

行政・地域と協創することで、勤務の安定確保と、将来の開業・承継準備を両立する「第3の働き方」を解説します。

あわせて、静岡市で現在検討が進められている「医師確保のための新たなモデル構想」を、最新のモデルケースとしてご紹介します。

（※本モデルに関連する予算案は、現在市議会にて審議中です）

■ 登壇者

宮田 俊男 氏

医師 / 博士（医学） / 早稲田大学 理工学術院 総合研究所 客員教授

早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、大阪大学医学部に編入学。外科医を経て厚生労働省に入省。医系技官として医療制度改革に携わり、内閣官房健康・医療戦略室戦略推進補佐官などを歴任。現在は「みいクリニック」理事長として臨床現場に立ちながら、アカデミアや企業顧問として日本の医療イノベーションを牽引している。

田中 一成 氏

医師 / 博士（医学） / 静岡市 保健福祉長寿局 理事（医療政策担当）兼 保健所長

山口大学医学部卒業、同大学院医学研究科（病理学）修了。

平成5年厚生省（現厚労省）入省。栃木県保健福祉部長などの地方行政、JAXA有人宇宙技術部主幹開発員、内閣府参事官（イノベーション担当）、厚労省北海道厚生局長などを歴任。成田空港検疫所長として新型コロナ水際対策を指揮した後、現職。行政・科学・現場を網羅するキャリアを背景に、地域医療の再構築をリードする。

■ 開催概要

・セミナー名： 選ばれる医師、選ばれる働き方。～2027年、医師キャリアの常識が変わる～「11万床

削減」の医療大再編時代に備え、行政連携で描く“第3の生存戦略”

・日時： 2026年2月26日（木）19:00～20:00

・形式： オンライン開催（Zoomウェビナー）

・対象： 医師、研修医、医学生、および医療機関の経営層・管理職（理事長・院長・事務長等）

・参加費： 無料

・申込締切： 2026年2月24日（火）23:59まで

・主催： エムスリーキャリア株式会社

■ 参加申込方法

以下の特設サイトよりお申し込みください。

https://krs.bz/m3career/m/hataraki_jichitai_202602_web?e_104220=PR_media

■ 会社概要

エムスリーキャリアは、エムスリー株式会社（東証プライム）が運営する、日本の医師の約9割が登録する医療従事者専門サイト「m3.com」の会員基盤をもとに、医師をはじめとする専門職と医療機関等のマッチング支援を中心に、医療人材ビジネスを展開しています。

・社名： エムスリーキャリア株式会社

・代表者： 代表取締役 沼倉敏樹

・所在地： 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス

・URL： https://www.m3career.com/(https://www.m3career.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

エムスリーキャリア株式会社 担当：広報グループ

お問い合わせフォーム： https://www.m3career.com/contact/other/

(※1) 2025年6月、自民・公明・維新の3党間で合意された医療提供体制改革に関する方針。