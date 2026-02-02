Nateeのマーケティング責任者・新規事業責任者として、ジョンソン・エンド・ジョンソン、スターバックス コーヒー ジャパンでブランドマネージャーを歴任した久良木理沙が参画

株式会社Natee

クリエイター共創を強みに、SNS起点でブランドと新たな価値を創造する次世代マーケティングカンパニー 株式会社Natee（代表取締役CEO：大江祐介、以下「Natee」）は、2026年2月1日付で、久良木 理沙（きゅうらぎ りさ）が参画したことをお知らせいたします。

久良木は、ジョンソン・エンド・ジョンソンおよびスターバックス コーヒー ジャパンにて、マーケター／ブランドマネージャーとして従事。ブランド戦略立案、メディア施策、EC事業責任者など幅広い業務領域でマーケティング推進を担当し、ブランド資産と事業成長のバランスを求められる環境で経験を積んできました。メーカーでのキャリアの前は、外資系広告代理店での戦略プランニングを積んでおり、ブランド・代理店、両軸での視点でビジネスを構想し、実行してきました。

Nateeの強みであるクリエイター共創と、久良木の参画によって深化するブランド理解・ブランド視点のマーケティング支援を掛け合わせることで、ブランドやクリエイター、その先にいる生活者の可能性を広げる新たな価値を創出してまいります。

久良木理沙 略歴

広告会社にて、営業としてキャリアをスタート。その後、外資系広告代理店にてブランド戦略・コミュニケーション戦略プランナーとして統合的なコミュニケーション設計とブランド成長に貢献。

2018年、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人に入社。

ブランドマーケティング部門で、消費者インサイトを起点としたブランド戦略立案、メディアプランニング、キャンペーン実行を担当。複数ブランドでのブランドマネージャー、またEC事業の責任者を歴任するなど幅広い業務を行ってきた。



ブランド資産と短期売上、LTVの両立が求められる環境において、事業成長に直結するマーケティング設計・実行を担う。また、成長フェーズにおけるチーム立ち上げや組織づくりにも携わり、戦略から実行までを一貫してリードする経験を積む。



2025年、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社に入社。

ブランド成熟期のグロース戦略への理解を深め、吸収するために入社。世界を代表するブランド企業であるスターバックスにおけるブランド価値の向上や顧客価値を高めるためのブランドマーケティング施策の設計、推進に従事。

2026年2月、株式会社Nateeに参画。

久良木理沙 コメント

Natee参画に関して

メーカーでブランドマネジメントを担う中で、一つの考えに至りました。

それは、人間の満たされていない欲求である「インサイト」に答え続けることこそが、ブランドが生きるための本質だということです。一方で、従来の小手先だけのマーケティング手法では、変化し続ける生活者の本音に届かなくなっている現実も、強く実感してきました。

現代のマーケティングは、あらゆるチャネルと手法が複雑に絡み合う「総合格闘技」のような状態にあります。もはや特定のポジションや役割に留まっていては、持続的な成果を生み出すことはできません。代理店、事業会社、プラットフォームといった垣根を越え、複数の視点を統合しながら強い戦略を組み立てていく経験こそが、これからのマーケターに求められるキャリアであり、それは経営者視点にどんどん近づいています。

私がNateeを選んだのは、ここが単なる代理店ではなく、クリエイター共創を通じて次世代のブランド戦略の解を導き出せる場所だと確信したからです。そして、その挑戦にひたむきに向き合う仲間が数多くいることも、入社を決めた大きな理由の一つです。

また、私のライフミッションは、「Unlock Potential（人やブランド、関わるすべての可能性を広げ、人類の幸福感を高める）」であり、その実現は、立場や領域といったあらゆる境界線を越えた先にあると考えています。

クリエイターの熱量に、SNSという主戦場に存在する「ソーシャルインサイト」を掛け合わせ、再現性のある戦略として社会に実装していく。そのアプローチこそが、私自身のライフミッションを具現化する道であり、Nateeでこそ実現できる挑戦だと確信しました。

今後の構想

今後は、既存のSNSマーケティング事業における戦略レイヤーの底上げに加え、新規事業責任者として、自らブランドやプロダクトを立ち上げていきます。メーカーとパートナー双方の視座を行き来しながら、市場に新たな価値を届ける挑戦を進めていきます。さらに、Natee自身のコーポレートブランディングを通じて、業界における新たな基準を提示していきます。

その先に私が実現したいのは、ブランド・クリエイター・生活者の三者が、ソーシャルインサイトを通じて深く結びつくエコシステムです。

ブランドには、ソーシャルインサイトを起点とした戦略と実装による継続的な事業成長を。

クリエイターには、その才能が社会に実装され、持続的に活躍できる場を。

そして生活者には、人生をより豊かにする本質的な価値を届けていきたいと考えています。



支援の枠を超え、自らリスクを取りながら事業を創造するオーナーシップを持ち、「新しい時代のブランド成長の仕組み」をNateeから確立していきます。0→1の領域だからこそ生まれる失敗も、仲間とともに前向きに学びへと変えながら、挑戦を続けていきます。

代表取締役CEO 大江祐介 コメント

私たちはSNSを起点としたマーケティング支援領域で成長してきました。

一方で今、事業は大きな構造転換の局面にあります。既存の価値観を超え、ソーシャルを起点にブランドやクリエイターの関係性そのものから社会価値を生み出し続ける存在へ進化する。そのための組織基盤と、新しい事業づくりの両方を実現できるチームへ変えていく必要があります。その変化の中心には、強い思想を持って社会へ投げかけ、組織の内側にも浸透させられる人が不可欠です。

Nateeをどうマーケティングし、どう再定義するか。

その問いを共に描き、推進できる存在として、久良木を迎えられることを心強く思っています。

久良木は、人の心を理解し、構造化し、行動へと変えていく力を持っています。

理論だけではなく、現場の温度感を伴って言語化し、組織を動かしていく。

Nateeがこれから目指す未来像を一緒に描きたいと思える理由が、そこにあります。

これからNateeはマーケティング支援の価値を想定を超えるレベルまで引き上げ、かつソーシャル×コンシューマー領域の新規事業を立ち上げていきます。

Nateeは今、変革のただ中にあります。

この転換を、久良木と共に力強く前に進めていきます。

会社概要

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし、産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。

