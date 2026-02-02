『けんせつ小町フォーラム2026』 を開催

一般社団法人日本建設業連合会


（一社）日本建設業連合会 けんせつ小町委員会では、2026年3月6日（金）に「けんせつ小町フォーラム202６」を開催します。




　当委員会では、2025年9月に「けんせつ小町活躍推進計画 (2025～2029年)」を策定し、「女性のみならず建設業で働くすべての人達にとって、働きやすく、働き続けたい」と思われる環境を実現していくため、「定着」、「活躍」、「入職」の3つを柱に取組を進めています。


その取組の１つである「けんせつ小町フォーラム」は、会社や立場の枠を越えて女性技術者・技能労働者をはじめとする多様な人材が集い、相互理解とつながりを深めることを目的として開催し、前身の「女性活躍推進フォーラム」から数えて、今回で10回目の開催となります。




　今回は元プロ野球選手であり実業家でもある斎藤佑樹氏による基調講演に加え、けんせつ小町工事チームから選定された２チームと2025年中に最も多く工事チーム登録があった企業から選定された１チームにより事例紹介を行う「けんせつ小町サミット」を組み合わせた２部構成で開催します。


■『けんせつ小町フォーラム202６』 の概要

日　　時：2026年3月6日（金）14:00～18:00　※オンライン配信は16:30まで


　　　　　　　　　　　　　　 16:45～交流会　※現地参加のみ


会　　場：品川インターシティホール ホール棟 1階ホール


　 〒108-0075　東京都港区港南2-15-4


申込方法：下記特設サイトよりお申し込みください。


参加費　：無料




【けんせつ小町フォーラム2026 特設サイト】　※2月2日（月）10時公開


https://www.nikkenren.com/komachi/forum2026/


【プログラム】

- 開会の挨拶 14:00～

　けんせつ小町委員長　奥村　太加典（株式会社　奥村組　代表取締役社長）



2.　第1部：基調講演 14:05～



講演：「多様な価値観を理解する力～人生と組織を前に進める“リフレーミング”とは～」
斎藤佑樹氏（(株)斎藤佑樹　代表取締役）





3.　第2部：けんせつ小町チームによる事例紹介 15:20～


　2025年中にご登録いただいたけんせつ小町工事チームから選定された2チーム、ならびに2025年中に最も多く工事チーム登録があった企業から選定された1チームによる事例発表および意見交換を行います。


本社・支店・現場といった異なる視点から選定されたチームの実践事例を共有し、女性活躍の取組を業界全体で横断的に展開していくためのヒントを探ります。



■事例紹介および意見交換　登壇チーム



１.株式会社長谷工コーポレーション

２.戸田建設株式会社 名古屋支店　戸田人TODANCHU

株式会社竹中工務店　高崎PJ　＆DO隊

4.　交流会　※オンライン配信無　　16:45～


【けんせつ小町HP】


https://www.nikkenren.com/komachi/index.html




【けんせつ小町とは?】


建設業で働くすべての女性の愛称です。建設現場で働く技術者・技能者、土木構造物や建物の設計者、研究所で新技術を開発する研究者、お客様とプロジェクトを進める営業担当者、会社の運営を支える事務職など、活躍の舞台は多岐にわたります。　



■一般社団法人日本建設業連合会


全国的に総合建設業を営む企業及びそれらを構成員とする建設業者団体が連合し、建設業に係る諸制度をはじめ、建設産業における内外にわたる基本的な諸課題の解決等に取り組んでいます。


名　称：一般社団法人日本建設業連合会


住　所：〒104-0032　東京都中央区八丁堀2丁目8番5号 　東京建設会館5階


公式HP:https://www.nikkenren.com/



