いい生活、家賃保証サービスの株式会社Casaとシステム連携を開始

不動産業務を網羅するバーティカルSaaSと業務効率を推進するBPaaS（※1）で不動産市場のDXを推進する株式会社いい生活（東京都港区、代表取締役社長 CEO：前野 善一、東証スタンダード：3796、以下：いい生活）は、株式会社Casa（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮地 正剛、以下：Casa）と提携し、いい生活が提供するWeb入居申込システム「いい生活Square」において、保証申込について連携を開始したことをお知らせします。

■システム連携の狙いと今後のイメージ

「いい生活」とは :https://www.e-seikatsu.info/

「いい生活Square」は、不動産管理会社・賃貸仲介会社の業務に特化した賃貸業者間流通サイトです。対面接客・電話・郵送など煩雑になりがちな入居手続き業務のDXを推進し、働き方改革・業務効率化および新たな売上機会の創出に貢献します。

今回のCasaとの連携により、不動産管理会社と賃貸保証サポートの連携を強化し、審査着手までの時間を大幅に短縮します。これにより、入居申込から保証審査の開始に至る手続きをより効率化し、シームレスな保証審査を実現します。いい生活は今後も不動産市場向け業務ソリューションクラウドで情報伝達および業務の効率化、デジタルトランスフォーメーションを推進していきます。

※1 BPaaS：Business Process as a Serviceの略でクラウド上で業務プロセスをアウトソーシングすること

・株式会社Casa 会社概要 https://casa-inc.co.jp/

・株式会社いい生活 会社概要 https://www.e-seikatsu.info/

- 商号： 株式会社Casa- 所在地： 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル- 資本金： 1,600,000,000円- 事業内容： 家賃債務保証事業、養育費保証事業

いい生活は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」ミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービスを提供する不動産テック企業です。不動産市場の法改正やIT化に迅速柔軟に対応し、不動産業務を網羅するフルラインナップのSaaSで不動産市場のDXを推進しています。いい生活は、不動産市場に関連する企業はもちろん日本各地のエリアに寄り添ったソリューションで、「心地いいくらしが循環する、社会のしくみをつくる」ビジョン実現を目指します。

- 商号： 株式会社いい生活- 所在地： 東京都港区南麻布五丁目2番32号 興和広尾ビル3F- 設立： 2000年1月21日- 資本金： 628,411,540円（2025年3月末現在）- 事業内容 ： 不動産市場向けSaaSの開発・提供

