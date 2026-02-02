オーツー・パートナーズ、新執行役員に三枝幸夫が就任

株式会社オーツー・パートナーズ

株式会社オーツー・パートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本晋一、以下「当社」）は、製造業におけるDX推進および戦略的ソリューションのさらなる強化を目的に、執行役員として三枝幸夫（さえぐさ ゆきお）が就任したことをお知らせいたします。

- 新執行役員選任の背景当社は「日本を元気にする」「日本の製造業を豊かにする」「日本の未来を豊かにする」をパーパスに掲げ、設計・製造のデジタル化実装や新規事業創出を中心に、日本の製造業を支援してまいりました。 昨今、製造業界では産業構造の急激な変化が進んでおり、一層の競争力強化が求められています。当社は、世界と戦える日本の製造業の姿として「グローバルコアトップ（GCT）企業」の創出をミッションとして提唱しています。 このたび、グローバル企業での豊富な実務経験と、デジタル・トランスフォーメーションにおける深い知見を持つ三枝氏を執行役員として迎えることで、当社の「現場と経営をつなぐ架け橋」としての機能を強化し、日本流DXの推進とGCT企業の創出をより強力に牽引してまいります。- 三枝幸夫について

国立東京工業高等専門学校卒業後、1985年にブリヂストン入社。2013年に工場設計本部長となり生産供給体制のグローバル展開を推進後、2016年に生産技術担当の執行役員に就任。2017年より同社初のCDOに就任し、デジタル戦略を統括。2020年に出光興産へ執行役員CDOとして移籍、2021年に執行役員CDO/CIO兼デジタル・DTK推進部長に就任する。同2021年「Japan CDO of the Year」を受賞。2014年には、クールスプリングス株式会社を創業。DX支援事業、賃貸不動産、飲食店等を営む。



・略歴

1985年 株式会社ブリヂストン 入社

2013年 同社 工場設計本部長

2016年 同社 執行役員 生産技術開発担当

2017年 同社 執行役員 CDO・デジタルソリューション担当

2020年 出光興産株式会社 移籍 執行役員 CDO

2021年 同社 執行役員CDO・CIO 情報システム管掌 兼 デジタル・DTK推進部長（2023年退任）

2026年2月 当社 執行役員就任



・就任コメント

このたびの就任にあたり、あらためて “日本の製造業を元気にしたい” という思いを強くしています。私自身、長年お世話になり、多くの経験を積ませてもらったこの製造業こそ、日本の大きな強みです。その製造業がもっと輝けば、日本の国際競争力を取り戻すことができる。

そして、いま大きな課題となっているデジタル赤字の解消にも必ずつながる--そう信じて、これまで活動を続けてきました。これからは、日本が誇る「ものづくり」を新しいビジネスモデルへとアップグレードしながら、当社のパーパスである「日本を元気にする」「日本の製造業を元気にする」「日本の未来を豊かにする」をしっかり実践していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社オーツー・パートナーズ

当社は、深刻な人手不足に直面する製造業界に対し、「改革・変革の推進役」として高度なコンサルティング＆エンジニアリングサービスを提供しています。

「口も出しますが、手も出します」をモットーに、コンサルティング、エンジニアリング、デジタルという三つの専門性を備えた精鋭メンバーが、モノづくりの根幹に関わる領域へのDX推進や業務改革を伴走支援、プロジェクトマネジメントやAI・デジタルソリューションを駆使して、生産性向上と新たな価値創出を実現します。「現場と経営をつなぐ架け橋」として、製造業の持続的成長を支えるパートナーです。

また、当社の支援実績は、自動車、電機、工作機械、重工業、医療精密機器、素材など世界的に名だたる日本の有名企業から、エッジの効いた独自技術を有する中小企業まで多種多様な分野、企業規模に渡ります。

今後も、当社は「日本を元気にする 日本の製造業を元気にする 日本の未来を豊かにする」というパーパス（PURPOSE）を実現すべく尽力してまいります。

社名：株式会社オーツー・パートナーズ

本社所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号 九段会館テラス Classic Office 2A

設立日：2004年3月17日

代表取締役社長：松本晋一

事業内容：製造業向けコンサルティング、製造業プロジェクトマネジメント、教育など

HP：https://www.o2-inc.com/