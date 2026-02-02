アイデムフォトギャラリー［シリウス］Photo Unit J12写真展「Photo Unit J12 Vol.6」 期間：2026年2月5日（木）～2月11日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ はPhoto Unit J12写真展「Photo Unit J12 Vol.6」を2月5日（木）～2月11日（水）に開催いたします。

Photo Unit J12写真展「Photo Unit J12 Vol.6」

私たち「Photo Unit J12は」2012年度に公益社団法人 日本写真家協会（JPS）に同期入会し、同年にアイデムフォトギャラリー「シリウス」に於いて開催された新入会員展「私の仕事」展の実行委員を務めた6名を中心として発足されました。2016年に初めてのPhoto Unit J12 写真展を開催して以来、今回で第六回目となります。現在では同期入会者だけではなく、交流の深いJPS会員の参加を募ってメンバーを増やし、今回は15名でのグループ展となります。

メンバー全員がJPSに所属するプロの写真家ではありますが各自の写真ジャンルは様々で、報道写真家、広告写真家、写真作家と揃っています。第6回目となる今回は東京近郊に限らず、地方からも発信力のある写真家が出展します。前回にも増してバリエーション豊かな作品が集まり、さらに興味深いグループ展の開催となります。

内容：国内外の風景、スナップ、ポートレート、スポーツ、猫など

（出展枚数；カラー／40点、モノクロ／40点）

出展者（順不同）

浅岡 恵、石井真弓、鷹羽金蔵、宮沢あきら、池田正一、伊藤 厚、齋藤ジン、

原田佐登美、増田雄彦、矢嶋健吾、山縣 勉、大屋徳亮、柴田 誠、清水亮一、鈴木拓也

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

■シリウスブログ

https://www.photo-sirius.net/blog/

■シリウス公式Facebook

https://www.facebook.com/photo.sirius

[お問い合わせ]

アイデムフォトギャラリー シリウス事務局

TEL：03‐3350‐1211

https://www.photo-sirius.net/