株式会社movとGuidable株式会社が戦略的パートナーシップを締結

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」および店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、外国人採用支援を手がけるGuidable株式会社（代表取締役：田邉 政喜、本社：東京都新宿区、以下Guidable）と、外国人人材・在日外国人領域における価値創造を目的とした戦略的パートナーシップを締結しました。



本提携により、両社が持つ国内外のネットワーク、デジタルマーケティング領域の知見、日本で生活する外国人のインサイト理解を掛け合わせ、日本の企業と在日外国人の接点がより豊かになる未来の実現を目指します。

■ 提携の背景

日本においてはインバウンド市場の急速な成長を背景に、受け入れ体制の強化や外国人の消費行動の分析といった観点で在日外国人の存在感は年々高まってきています。

movは「訪日ラボ」や「口コミコム」などを通じて国内の企業や自治体に向けた多言語マーケティング支援の豊富な実績を持ち、またGuidableは外国人向けメディア・コミュニティおよび外国人雇用支援で国内最大級の実績を持っています。

こうした両社の強みを連携させることで、在日外国人やインバウンドを取り巻く事業領域における新しい価値創出が可能であると判断し、今回の戦略的パートナーシップ締結に至りました。

■ 今後の展開

本パートナーシップでは、以下を含む複数領域での連携を順次検討してまいります。

- 在日外国人・訪日外国人向けの企業支援- 多言語コミュニケーションに関する共同プロジェクト- 両社のメディア、コミュニティ、データを活用した新たな価値提供- 外国人を取り巻く市場におけるリサーチ、ソリューションの共同開発 など

具体的な取り組み内容については、今後の協議により順次決定してまいります。

■ 株式会社movについて

株式会社movは、「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンドAIテック企業として、複数の事業を展開しています。

インバウンド支援分野では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援分野では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。



【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=movxguidable)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=movxguidable)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=movxguidable)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=movxguidable)」の運営

■ Guidable株式会社について

Guidable株式会社（https://guidable.co.jp/(https://guidablejobs.jp/)）は、ミッションとして掲げる「日本経済を、もっと多国籍に。」のもと、「Guidable Jobs」「Guidable Japan」「Guidable Research」等のサービスを提供しています。229の国・地域における約40万人の登録者数を抱える、「人事・採用担当者が選ぶ外国人採用サービスNo.1」の在留外国人プラットフォーム※です。

※日本トレンドリサーチによる調査。2022年3月、インターネット調査において

「Guidable Jobs」サービスサイト

→https://guidablejobs.jp/

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am