【ニッコースタイルニセコ HANAZONO】“Hanazono Niseko Chill Vibes - Winter 2026”を2月16日・17日に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『ニッコースタイルニセコ HANAZONO』（所在地：北海道虻田郡倶知安町、総支配人：山邉 知幸）は、2026年2月16日（月）～17日（火）の2日間、アートとカルチャーをテーマとした特別イベント “Hanazono Niseko Chill Vibes - Winter 2026”を開催いたします。また2月18日（水）～21日（土）は、木のまち・旭川のクラフト集団による作品展示・販売を実施し、さまざまな催しで北海道・ニセコの魅力を発信します

コミューナルロビー

世界有数のパウダースノーリゾート・ニセコを舞台に、国内外から訪れるお客様が文化の垣根を越えて楽しめるプログラムを展開する本イベント。日本の伝統芸能やモダンパフォーマンス、世界で活躍するアーティストによるライブペインティングから北海道産木材を使用したクラフトの紹介など、五感を通じて地元の文化を楽しめる体験を提供します。「STYLE meets LOCAL」をコンセプトに、北海道にゆかりのある出演者や展示を行うことで、地域とのつながりを大切にするとともに、新たな魅力を発見する機会を訪れる方々に提供します。

イベントを開催する2月16日（月）・17日（火）は、旧暦の正月期間において、それぞれ大晦日と元旦にあたります。世界各国からの旅行客で賑わうニセコエリアにおいて、この期間は特にアジアからのお客様が増加、旅先で春節を祝う時期でもあります。

2月16日（月）は、新年を迎える前夜を彩る華やかな催しとして、札幌を拠点に活動するよさこいチーム「新琴似天舞龍神」による迫力あるステージを披露するほか、北海道発の注目DJとして幅広い層に支持されるDJ MAXXXINE（マキシーン）によるライブが盛り上げます。

続く2月17日（火）は、縁起物とされる獅子舞を札幌「乱拍子」の一団が披露。また、世界で活躍するアーティスト セカイダイスケ氏がニセコで得たインスピレーションをもとに描くライブアートペイントを実施。旭川市出身で津軽三味線日本一にも輝いた菅野優斗氏が演奏で共演し、アートと音楽が融合するライブセッションをお届けします。

また、イベント期間中は、セカイダイスケ氏の作品展示および販売もあわせて実施いたします。

そして2月18日（水）～21日（土）の4日間は、「旭川 木のモノ組合」主催による“木のアート＆クラフト”の展示・販売を行います。木のものづくりが息づく街・旭川市を拠点とする9社の、木の温かみあふれるオリジナル作品の数々を気軽に手に取って見ていただけるだけでなく、気に入ったアイテムを購入することも可能です。北海道のクラフト製品の良さをじかに感じていただける機会となります。

本イベントの開催に向け、総支配人の山邉は、「日本の伝統文化や地元北海道にゆかりのある多彩なパフォーマンスを通じて、皆様の五感を刺激する特別な体験をお届けします。パウダースノーが象徴する冬のニセコの自然と、音楽や舞踊、アートが融合するひとときは、この地での滞在に、より深い印象を添えるものと考えております。国内外からお越しになるお客様に楽しんでいただけることを、心より楽しみにしております」と述べています。

イベント概要

- 開催場所： ニッコースタイルニセコ HANAZONO １階 コミューナルロビー- 対象： ご宿泊のお客様および一般来場者（参加無料）

Hanazono Niseko Chill Vibes - Winter 2026

2026年2月16日（月）

17:00～17:20 新琴似天舞龍神 よさこいパフォーマンス１. DJコラボ

17:20～18:30 Chill Vibes night with DJ MAXXXINE １.

18:30～18:50 新琴似天舞龍神 よさこいパフォーマンス２. DJコラボ

18:50～20:00 Chill Vibes night with DJ MAXXXINE ２.

20:30～22:00 Chill Vibes night with DJ MAXXXINE ３.

2026年2月17日（火）

16:30～16:30 セカイダイスケ アートパフォーマンス＆菅野優斗 津軽三味線ライブ１.

18:30～18:45 獅子舞 by 乱拍子

19:30～20:00 セカイダイスケ アートパフォーマンス＆菅野優斗 津軽三味線ライブ２.

WOOD: ART & CRAFT 「木のアート＆クラフト」展示・販売

主催：「旭川 木のモノ組合」

2026年2月18日（水）～21日（土） 10:00～16:00

参画企業（順不同）：

家具工房 伊庭善 / good homemade / 株式会社ササキ工芸 / 有限会社エフ・ドライブデザイン / 株式会社エフ・ラボラトリー / 工房 灯のたね / 有限会社高橋工芸 / 山田ーya / 株式会社ドリーミィーパーソン

Hanazono Niseko Chill Vibes - Winter 2026

出演者プロフィール

新琴似天舞龍神（しんことに てんぶ りゅうじん）

北海道・札幌を拠点に活動するよさこいチーム。伝統的なリズムにモダンな舞踊表現を融合させた、独自のスタイルが特徴。特に、チーム全員で描く波のように流れるフォーメーションと、北海道の自然や四季をイメージした色彩豊かな衣装で、“雪国ならではの躍動感”を届ける。YOSAKOIソーラン祭り 大賞・審査員特別賞など多数受賞、国内外の大会でも高い評価を得る。

DJ MAXXXINE（DJマキシーン）

北海道・札幌出身の人気DJ／パフォーマー。HIPHOPやR&Bを軸に、オールドスクールから最新トラップまで自在にミックスするスタイルで観客を魅了。札幌を拠点に全国のクラブや音楽イベントに出演するほか、レバンガ北海道や北海道日本ハムファイターズのスタジアムDJも務め、ラジオDJやイベントMCとしても活動し、北海道発の注目DJとして幅広い層に支持される。

獅子舞 by 乱拍子（ししまい by らんびょうし）

北海道・札幌を拠点に活動する獅子舞チーム。伝統的な獅子舞の型をベースに、力強い太鼓と躍動感あふれる舞で観客を魅了する。チーム独自の演出で、迫力ある動きと鮮やかな衣装、リズミカルな掛け声が融合し、祭りやイベントに華やぎとエネルギーをもたらします。国内外のイベントにも出演経験があり、北海道の伝統文化を現代に伝えるパフォーマンスとして高い評価を得る。

セカイダイスケ

「人生をアートする」をコンセプトに活動するアーティスト、画家。18歳で渡英。その後パリ、ニューヨーク、ロンドン、東京など世界約40カ国の主要都市にて活動。丸の内コットンクラブや白金台八芳園など多数の企業とコラボレーションをはじめ、全国各地での個展、また日本最大級のライブペイント「境界線を破壊して繋ぐ」を開催し注目を集めている。

菅野優斗（かんの ゆうと）

北海道旭川市出身。津軽三味線一族に生まれ、幼少期より三味線と民謡に親しむ。小学校5年生から本格的に演奏を学び、ジュニア部門での全国大会優勝を皮切りに、A級男性部門でも日本一を獲得。国内外の舞台で親子三代演奏やソロ、他楽器とのセッションを行い、数々の全国大会で優勝、7冠王に輝く。伝統を守りながら現代的な取り組みを行い、後進育成にも力を注ぐ。

＜ニッコースタイルニセコ HANAZONOについて＞

2024年12月に開業した当ホテルは、国内2軒目のNikko Styleブランドのホテルです。“Your Stay, Your Style”を掲げ、五感で楽しむ多彩な体験と自由な過ごし方をご提案します。目の前にはニセコHANAZONOリゾートが広がるアクティビティにも最適なロケーション。全234室の客室に加え、レストラン、天然温泉、ジム、クラブラウンジ、DJブース、バンケットなど充実の施設を完備しています。2025年11月には、ワールドスキーアワードにおいて“ワールド・ベスト・ニュー・スキーホテル”を受賞しました。https://nisekohanazono.nikkostyle.jp/