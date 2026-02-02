タムロン、世界初の「“針のない”血糖値センサー」の実用化を目指すLTT社へ出資

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市)は、高輝度中赤外レーザー技術を用いた世界初の「採血のいらない非侵襲血糖値センサー」を開発するライトタッチテクノロジー株式会社(代表取締役：山川考一、本社：大阪市、以下「LTT社」)へ出資しました。

♦出資の狙い

現在、世界の成人の約9人に1人が糖尿病患者であるとされており、その数は2050年に8億5,300万人へ達すると予測されています(※)。糖尿病の治療には正確な血糖値測定が必須ですが、1日に何度も注射針を刺し採血を行う必要があるため、肉体的苦痛や精神的ストレスが大きく、針を使わない「非侵襲型センサー」による血糖値測定の実用化が待ち望まれています。

LTT社は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)発第1号ベンチャーとして、先端レーザー技術を駆使し、世界初の「採血のいらない非侵襲血糖値センサー」を開発。現在は、センサーの大幅な小型化を実現し、在宅用医療機器やウェアラブルデバイスとして製品化を目指しています。

タムロンは、今回の出資を機に、同社の先端レーザー技術と当社の光学技術をはじめとする基盤・コア技術を組み合わせたシナジー創出の可能性を模索していきます。当社の技術戦略である「撮るから測るへ」の深化を加速させ、新たな領域での社会課題解決に資する製品の創出を目指してまいります。

(※)糖尿病に関する予測データ 出典：International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edition 2021 / 11th edition update 2023. Available at: https://diabetesatlas.org

♦非侵襲型血糖値センサーについて

本センサーは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)で生み出された「高輝度中赤外レーザー技術」を基盤とし、LTT社がレーザーの小型化とさらなる高輝度化を実現しました。この独自技術により、日々の採血に伴う痛みや心理的負担から患者の方々を解放する、針を刺さない非侵襲型の測定を実現しました 。

最大の特徴は、わずか5秒で完了する「無痛かつ高精度」な測定方法です 。従来、非侵襲測定は皮膚の水分等の影響を受けやすく精度の確保が困難でしたが、本技術は高輝度のレーザーを用いることで、ノイズに埋もれない正確な信号取得を可能にしました。これにより、国際規格(ISO15197)に準拠する高い信頼性を確保しています 。また、針や試験紙を使用しないため、医療廃棄物を発生させない環境配慮型の側面もあります。

非侵襲型血糖値センサー 左：カーボヘルスセンサー、右：モバイル型センサー

♦高輝度中赤外レーザーについて

中赤外線は物質を精確に識別できる特性を持っているため「分子の指紋」と呼ばれていますが、従来の光源では光の輝度が足りず、透過時の情報損失が課題でした。これに対し、LTT社は、従来の光源に比べ小型で高い出力を実現した「高輝度中赤外レーザー」を開発。十分な輝度と安定性により、生体深部の微細な成分情報を瞬時に捉えることが可能になりました。

かつては大型設備を要したこの技術も、現在は小型化が進んでいます。こうした技術革新により、中赤外レーザーは医療分野や環境分野をはじめ、幅広い産業領域において人々の健やかな暮らしを支える技術として社会実装が期待されています。

♦ライトタッチテクノロジー株式会社について

社名: ライトタッチテクノロジー株式会社

設立: 2017年7月10日

代表者: 代表取締役 山川 考一

所在地: 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111 NLC森の宮ビル13階

事業内容: 採血のいらない非侵襲血糖値センサーの開発・製造販売、受託研究

♦株式会社タムロンについて

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他