初の対バンツアー、涙の完走！「自分への愛さえあれば、 アンタはアンタの人生の主人公」　KUROMI 東名阪 Zepp TOUR 2026 「KUROMI IN MY HEAD」ファイナル

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ) は、2025年10月にメジャーデビューしたアーティスト「KUROMI」による、東名阪を巡る対バンツアー「KUROMI 東名阪 Zepp TOUR 2026 『KUROMI IN MY HEAD』」が、1月31日(土)にZepp DiverCityでファイナルを迎え、全公演を終了したことをお知らせします。

本ツアーは、1月18日(日) の大阪公演にNOMELON NOLEMONとPEOPLE 1、1月24日(土) の名古屋公演には、Daokoと轟はじめ、そしてファイナル公演では、水曜日のカンパネラとピーナッツくんがゲストアーティストとして出演。各会場で異なる豪華アーティストと共演し、初披露の新曲や対バンライブならではのスペシャルな演出で、熱いステージを繰り広げました。

ツアーファイナルの熱気に包まれ、KUROMI「アンタとアタイがいまこの同じ空間にいることも、もうぜんぶ奇跡！」

ツアーファイナルの会場は、約2400人の観衆で埋め尽くされ満員となったZepp DiverCity。KUROMIの「トップバッターは水曜日のカンパネラ！よろしく～！」の呼びかけとともに、水曜日のカンパネラの「怪獣島」からライブがスタートしました。計8曲のパフォーマンスで冒頭から会場を盛り上げ、「最後まで楽しんでいってねー！」とコメントし、ステージを後にしました。

続いてピーナッツくんが登場。ピーナッツくんの「KUROMI様にあわせた洋服を着てきました！」という言葉から始まったのは「Yellow Big Header」。ライブ定番曲の「Stop Motion」では、観客と一緒に歌うパートで会場を沸かせました。

そして、いよいよKUROMIのターンに。1曲目は、重盛さと美が楽曲提供した「KUROMI(ハート)Profile」。力強いラップとポップなメロディーで一気に観客をKUROMIの世界観に引き込むと、「COUNTDOWN JAPAN 25/26」で初披露した、こやまたくや(ヤバイTシャツ屋さん)作詞作曲の「love me, love me now」を熱唱しました。KUROMIは、「水曜日のカンパネラ、ピーナッツくん、サイコーにイけてたよ。サンキュー！」と対バンアーティストへ感謝を伝え、「ツアー名の通り、今日はアンタたちの脳内をアタイで埋め尽くしちゃうから、最後までよろしくな！」と力強く宣言しました。続いて、メジャーデビュー曲「OHIRUNE DAY DREAM」や、Daokoが作詞を手がけた大人なナンバー「Dolce Vita」をパワフルに歌唱し、KUROMIワールド全開なステージで会場を圧倒。そして、本ツアーが初披露となる未配信の新曲「BLACK×DECO×FUTURE」を特別にパフォーマンスしました。

歌唱後、KUROMIはステージの端から端まで移動しながら、改めてZeppのステージに立てることへの感謝の気持ちを伝え、「アンタとアタイがいまこの同じ空間にいることも、もうぜんぶ奇跡！その奇跡を叶えられてるんだから、きっとなんだってできるんだ。」と熱く呼びかけました。そして、ポップなサウンドがライブを盛り上げる1曲「チューニングダンサー」を披露し、ツアーを共に駆け抜けたKUROMIバンドのバンドメンバーを紹介。ラストは、サビのダンスシーンにも注目の「ハピハロ！」でライブ本編は終了しました。

「泣いてないし！」強がるKUROMIが見せた涙、初作詞曲「デタラメ」を披露

アンコールに応えてバンドメンバーと再びステージに姿を現したKUROMIは、グッズTシャツに身を包んで登場。ファンや楽曲を提供してくれたアーティスト、バンドメンバー、スタッフへの感謝を伝え、「たくさんの人たちを巻き込んだアタイの役目はその魔法が解けないようにがんばること。みんなで、終わらない時間にするよ！！」と思いを語りました。また、途中で後ろを向いてしまったKUROMIにバンドメンバーが「泣いてる？」と尋ねると、KUROMIは「泣いてないし！」と強がりながらも、「たのしい3日間だったな、、、」とツアーを振り返りました。

アンコールでは、KUROMI自身が初めて作詞を手がけた新曲「デタラメ」を初披露。「自分への愛さえあれば、アンタはアンタの人生の主人公として『なりたい自分』に向かって貪欲に突き進める。アタイは、いつだってアンタたちの想像の一歩先を行って、いい意味で裏切っていきたいし、アンタたちに持ち帰ってもらいたい“ハート”みたいなものがある」と、改めて自分の気持ちを伝えました。

最後に、長くファンに愛される楽曲「Greedy Greedy」を披露しライブはフィナーレへ。大きな拍手と歓声の中でKUROMIはステージをあとにし、約2時間半にわたるこの日限りの対バンライブは幕を閉じました。

ツアー概要／セットリスト

【ツアー概要】

タイトル：KUROMI 東名阪 Zepp TOUR 2026 「KUROMI IN MY HEAD」

ツアースケジュール＆ゲストアーティスト：

1月18日(日) Zepp Namba(大阪) Guest：NOMELON NOLEMON / PEOPLE 1

1月24日(土) Zepp Nagoya(名古屋) Guest：Daoko / 轟はじめ

1月31日(土) Zepp DiverCity(東京) Guest：水曜日のカンパネラ / ピーナッツくん

【東京公演セットリスト】

水曜日のカンパネラ

01.怪獣島

02.バッキンガム

03.シャトーブリアン

04.たまものまえ

05.ウォーアイニー

06.マーメイド

07.エジソン

08.招き猫

ピーナッツくん

01.Yellow Big Header

02.peanut phenomenon

03.豆舞

04.SuperChat

05.Birthday Party

06.免許

07.Small Soldiers

08.Stop Motion

09.CTP

10.Expecto patronum!

KUROMI

01. KUROMI(ハート)Profile

02. love me, love me now

03. OHIRUNE DAY DREAM

04. Dolce Vita

05. BLACK×DECO×FUTURE

06. チューニングダンサー

07. ハピハロ!!

＜アンコール＞

08. デタラメ

09. Greedy Greedy

KUROMI プロフィール

若い世代の女性を中心に絶大な人気を誇る「クロミ」が、2025年10月TOY'S FACTORYよりメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスタート。10月22日に1st EP「KUROMI IN MY HEAD」をリリース。

「誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界」を作るため、音楽を通してさらに世界中へメッセージを広げていきます。