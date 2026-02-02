大和証券グループのシンクタンク・大和総研、リファラル採用サービス「MyRefer」を活用し、社員の主体性とエンゲージメントを最大化

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、リファラル採用サービス「MyRefer」をご利用いただいている株式会社大和総研（以下「大和総研」）のリファラル採用を活用したエンゲージメント向上への取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

大和総研は、大和証券グループのシンクタンクとして、リサーチ、コンサルティング、システムの三つの専門領域を軸に高度なソリューションを提供しています。現在、2030年までの経営計画に基づき、生成AIなどの先端技術を取り入れるとともに、その原動力となる社員の育成と環境整備に注力しています。

その中で、リファラル採用を社員が自律的に仲間を募り、組織づくりに参加するための重要な人材戦略として位置づけ、エンゲージメントや組織への当事者意識の向上の実現を目指しています。

■取り組み成果と展望

「MyRefer」内の社内ニュースで紹介事例や入社者インタビュー記事を発信することで、採用＝人事から組織は自分たちでつくるものだという意識が広がりつつあります。自信をもって紹介できるような環境や仕組みづくりを整備するとともに、社員が日々感じているリアルな実感や「大和総研で働く価値」を伝えることで自ら仲間集めをする主体的な組織を目指しています。

取材対象者：人事部長 伊藤 美雪 氏

人事部 人材開発課 上席課長代理 櫻井 綾乃 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_dir/

■MyReferについて

「MyRefer」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内初のリファラル採用サービスです。2015年のサービス開始以来、エンタープライズ企業を中心に業界・企業規模問わず、1,000社以上で導入されています。制度設計、運用定着、社員ナーチャリング、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備え、人事担当者や社員に負担をかけずにリファラル採用を導入、促進することが可能です。

公式サイト：https://mytalent.jp/refer/

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

サービスHP：https://mytalent.jp/