営業・出店・需要予測に必要なデータだけを5万円から

株式会社truestar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤 俊久仁）は、企業のデータ活用をより柔軟かつ実践的にするデータ提供サービス 「PODB Plus（ピーオーディービー・プラス）」 を、データの小口購入（5万円～）に対応する形で刷新し、2026年2月1日に正式リリースいたします。

PODB Plusは、これまで「エリア買い」「全量買い」が中心だったデータの購入方法を見直し、必要なデータだけを必要な分だけ利用できるようにすることで、マーケティング、営業、店舗開発、エリア分析、需要予測などの現場でのデータ活用を加速します。

背景｜データは「欲しい」が、買い方が業務に合っていない

データ活用の重要性が高まる一方で、現場では次のような課題が顕在化していました。

- 必要なのは一部の指標だけなのに、不要なデータも一緒に購入する必要がある- 案件・検証（PoC）単位で小さく始めたいが、全量購入はハードルが高い- 部署や用途ごとに、欲しいデータが異なる

株式会社truestarは、こうした現場課題を踏まえ、PODB Plusを「実務でどう使われるか」前提のデータ設計へ刷新。今回、5万円からの小口購入に対応するとともに、用途直結型のデータラインナップを拡充し、正式リリースいたします。

PODB Plusの特長

データは「どう使えるか」が重要｜PODB Plusで実現できる活用シーン

- データを“ばら買い”可能（5万円～）エリア一括・全量前提ではなく、必要なデータ、必要な指標だけを選択して購入できます。- 実務で使いやすい「構造化済み」データ加工や整形の負担を減らし、現場でそのまま使える状態で提供します。- 案件・PoC・部署単位でスモールスタート小さく始めて、必要に応じて追加できるため、導入しやすく運用しやすい設計です。

PODB Plusでは、データを単に「提供する」のではなく、実務で“どう使われるか”を前提にしたデータ設計を行っています。

● 飲食店データ（株式会社Review）｜営業・出店・販促を加速

開業日・業態・営業時間・座席数などを含む、全国の飲食店リストをご利用いただけます。

＜こんな時に使えます＞

- 新規開業店舗に向けた営業・販促アプローチ- 業態・規模別のターゲットリスト作成- エリアごとの競合店舗・市場把握- 出店候補地周辺の飲食店分布分析

本データは、開業日・業態・営業時間・座席数などが構造化済みのため、加工や整形の手間なく、すぐに実務に活用できます。

さらに、最新の開業情報を反映しており、「今まさに動いている店舗」へのタイムリーなアタックリスト作成が可能です。

▼ 他社にない最大の強み：「運営法人」がわかる

多くの企業から評価されている特長が、店舗ごとの運営法人情報が含まれている点です。

- 商材によっては「法人単位で営業したい」ニーズがある- 法人ごとの保有店舗数（例：10～30店舗）も把握できる- チェーン店の「直営 or FC」判別にも活用可能

この法人視点でのリスト構築が、営業リストとして高く評価されています。

▼ 活用例

- 開業半年以内の飲食店へのDM＋電話フォローで商談率向上- リスト整備にかかる営業工数を月8時間削減- 地図連携による可視化で、Web経由の反響・契約数が向上

● 統計・推計データ（技研商事インターナショナル株式会社）｜「売れるエリアか」を見極める

消費支出、地価ポテンシャル、貯蓄階級別世帯数、要介護認定者数など、

エリアの経済力・生活者像を多角的に把握できるデータを提供します。

＜こんな時に使えます＞

- 出店・撤退判断の裏付けデータが欲しいとき- エリアごとの「売上が立つ可能性」を比較したいとき- 商圏の顧客像を定量的に把握したいとき- 施策エリアの優先順位を決めたいとき

「人がいる」だけでなく、「そのエリアの購買力はどれくらいか」まで踏み込んだ分析が可能です。

▼ 活用例

● 天気データ（株式会社ウェザーニューズ）｜「天気」を需要予測と販促判断の武器にする

- 消費支出データで出店候補地をスコアリングし、出店判断の精度を向上- 地価ポテンシャルでエリアの将来性を比較し、中長期戦略に活用- 要介護認定者数等を踏まえ、サービス提供エリアを最適化

高精度な1kmメッシュの天気予報および過去天気データを提供します。

天候の影響を定量化し、勘や経験に頼らない再現性のある判断を支援します。

＜こんな時に使えます＞

- 天候と売上・来店数の相関分析をしたいとき- 雨・猛暑・寒波を考慮した需要予測を行いたいとき- 天気に連動した販促施策を設計したいとき- イベント・キャンペーンの最適な実施タイミングを検討したいとき

▼ 活用例

● データは組み合わせて、さらに価値を発揮

- 雨天時の来店減少率を把握し、事前に販促を調整- 猛暑日と特定商品の売上増加傾向を分析- 天候を考慮した在庫・人員配置の最適化- 過去天気×実績データで売上予測モデルを構築

PODB Plusでは、データを単体でも、組み合わせても利用可能です。

- 飲食店データ × 消費支出データ→「競合が多くても勝てるエリア」を発見- 飲食店データ × 天気データ→ 天候別・業態別の来店傾向分析- 統計データ × 天気データ→ エリア特性を踏まえた需要予測

案件や目的に応じて、必要なデータだけを柔軟に選択・購入できる点がPODB Plusの特長です。

事業責任者コメント

AI時代においては必要十分なデータをAIに渡す必要があり、自社データのみでなく外部データも活用していくことが大切になります。

PODB Plusは適切なデータ購入につきまとう問題を解決し、必要十分なデータを提供するサービスとして様々な企業のAI戦略を支えるインフラになることを目指しています。

―― PODB Plus 事業責任者 小宮山 紘平

サービス概要

サービス名：PODB Plus

正式リリース日：2026年2月1日

価格：5万円～

