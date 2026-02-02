建材通販アウンワークス、サイト開設10周年のフィナーレとして「春の建材スーパーセール」を開催

野原グループ株式会社

BuildAppで建設DXに取り組む野原グループ株式会社 （本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野原弘輔）のオンラインストアカンパニーが運営する建材通販サイト「アウンワークス」は、2026年2月1日（日）から4月30日（木）までの3ヶ月間、「春の建材スーパーセール」 を開催いたします。

本セールは、昨年9月に迎えたアウンワークス10周年を記念し展開してきた各種企画の締めくくりとなるフィナーレ企画であり、アウンワークスとして年間を通じて最も規模の大きいセール企画です。

年度末・新年度に向けて工事需要が集中する建設業界の最繁忙期において、資材調達にかかるコストと手間の双方を軽減し、事業者の皆様の業務を後押しすることを目的としています。

春の建材スーパーセールについて

建材スーパーセール 特設ページ :https://www.aunworks.jp/feature/6

本セールでは、内装材・建築資材を中心に、施工現場で使用頻度の高い商材を幅広く対象とし、約7万～8万点の商品をセール対象として特別価格でご提供します。原材料費や物流費の上昇により資材価格が高止まりする中、各メーカーと連携した価格施策を通じて、年度末・新年度の最繁忙期における事業者様の調達コスト削減をサポートさせていただきます。セール対象商品の中からは、特に需要が高く現場での使用頻度が高い商材を「目玉商品」として選別し、お買い得価格でご提供します。あわせて、新たにメーカー様へのインタビューを通じて、商品開発の背景や現場への想いを紹介し、納得感のある商品選定を後押しします。さらに、発注規模に応じて利用できる事業者様向けクーポンでスポット購入からまとめ買いまで柔軟にご利用頂けます。本セールは、アウンワークス10周年企画のフィナーレとして、これまでのご愛顧への感謝を形にした取り組みでもあります。

開催概要

開催期間：2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

対象品点数：約7万～8万点

参加メーカー：50社以上

ポイント：

１. 繁忙期の調達を支える、3ヶ月間のロングランセール

２. 約7万～8万点の建材を、メーカー連携の特別価格で提供

３. 10周年企画のフィナーレとして、目玉商品企画とメーカーインタビューを展開

建材通販「アウンワークス」について

「アウンワークス」は、建築資材を中心に41万点以上（2026年2月現在）の商品を取り扱う、日本最大級のプロ向け建材通販サイトです。材料発注におけるさまざまな課題を解決し、日々時間に追われている現場をサポートするサービスを提供しています。

【WEB】https://www.aunworks.jp/

アウンワークスの3つの特徴

1.圧倒的な品ぞろえ 41万点以上

2.安さの追求 ベストプライス

3.最短で翌日着 当日出荷11万点

アウンワークスではさまざまな建材をまとめてご購入できます！

複数の発注先に注文するより手配が楽に。発注手間削減に貢献します。

「野原グループ株式会社」について

野原グループ株式会社を中心とする野原グループ各社は、「CHANGE THE GAME. クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のミッションのもと、変わる建設業界のフロントランナーとしてステークホルダーの皆さまとともに、サプライチェーンの変革と統合を推し進めます。

社会を支える建設産業の一員である私どもが、業界から排出される廃材量やCO2の削減、生産性向上による働き方改革を実現し、サステナブルに成長していく未来の実現を目指します。

【WEB】https://nohara-inc.co.jp

【アウンワークスに関するお客さまからの問合せ先】

野原グループ株式会社 オンラインストアカンパニー(担当：澤中)

E-mail：info@aunworks.jp

TEL：03-6756-0600

【本件に関する報道関係者からの問合せ先】

野原グループ株式会社 マーケティング部ブランドコミュニケーション課

担当：森田・高橋

E-Mail：nhrpreso@nohara-inc.co.jp