【日本中小企業金融サポート機構】2025年の年間支援額171億円を達成-「FACTOR⁺U(ファクトル)」でポイントプログラムを開始

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構（所在地：東京都港区、代表理事：谷口 亮）は、2025年の年間支援総額が過去最高の171億円を達成したことをお知らせいたします。

また、中小企業の日常的な資金調達手段としての利用促進を目的に、「FACTOR⁺U(ファクトル)」において、2026年1月20日(火）よりポイントプログラムを開始いたしました。

■2025年実績

日本中小企業金融サポート機構の2025年の取引実績は、取引社数8,590社、支援額171億円となり、昨年を上回る過去最高の実績となりました。

これにより、累計取引社数は21,780社、支援総額は489億円（2025年12月時点）を達成しました。

2024年10月にリリースした完全オンライン型のファクタリングサービス「FACTOR⁺U(ファクトル)」が、2025年においても取引者数・支援額ともに好調に推移し、過去最高の取引者数、および支援額の達成に寄与しました。

▼取引社数の推移

▼支援額の推移

組織概要・実績：https://chushokigyo-support.or.jp/about/outline/

■FACTOR⁺U(ファクトル)でのポイントプログラム開始

FACTOR⁺U(ファクトル)は、2026年1月20日（火）より、ファクタリングサービスのご利用実績に応じてポイントが貯まるポイントプログラムを開始しました。

本プログラムは、FACTOR⁺U(ファクトル)のファクタリングサービスを通じて中小企業のキャッシュフロー安定化を支援し、中長期的なパートナーシップを構築するための仕組みとして提供するものです。

▼ポイントプラグラムの概要

・ポイント付与

FACTOR⁺U(ファクトル)をご利用いただいた取引について、買取代金のお振込みが完了した日から3日後を目安に、買取金額に応じたポイントを付与します。

※ポイント付与率および付与条件は、サービス内容の変更等により、予告なく改定または終了する場合があります。

・ポイントの利用

付与されたポイントは、1ポイント＝1円 として、次回以降の取引における買取代金に充当され、振込金額に反映されます。

なお、ポイントの利用上限は、1回の取引につき買取金額の5％までとします。

※ポイントは、現金への交換、第三者への譲渡、相殺、またはこれらに類する目的で利用することはできません。

・ポイントの失効および取消

最終取引日から90日間取引が行われなかった場合、保有ポイントは自動的に失効します。

また、当機構の利用規約に違反する行為が確認された場合など、当機構の判断により、事前の通知なくポイントの全部または一部を無効とすることがあります。

日本中小企業金融サポート機構は、今後もより多くの経営者様の資金繰りに関する課題解決実現に向けてサポートしてまいります。

■日本中小企業金融サポート機構とは

当機構は、2017年5月に設立された「一般社団法人」です。

ファクタリングのご相談なら、一般社団法人として中立的かつ公平な立場でサービスを提供している当機構にお任せください。

■当機構のファクタリングについて

当機構は、ファクタリング会社では珍しい「非営利団体」としてファクタリングサービスを提供しているため、業界最低水準の手数料でご利用いただけます。

ファクタリングの利用が初めての方も経験豊富なスタッフがサポートいたしますので、その日のうちに資金調達をすることができます。

ファクタリングサービスについて

https://chushokigyo-support.or.jp/column/factoring/factoring/

FACTOR⁺U（ファクトル）について

https://chushokigyo-support.or.jp/support/factoru/

【一般社団法人日本中小企業金融サポート機構について】

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-18 2F

（商業登記上の本店所在地：東京都中央区銀座六丁目６番１号）

代表者：代表理事 谷口 亮

電話番号：03-6435-7371

URL：https://chushokigyo-support.or.jp/

事業内容：資金調達、資本政策、企業の財務及び事業再生等に関するアドバイザリー及びコンサルティング業務