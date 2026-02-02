株式会社テックビズが一般社団法人AICX協会に会員企業として参画

株式会社テックビズ

国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」をはじめとした、フリーランスと企業のマッチングサービスを運営する株式会社テックビズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島一樹、以下「テックビズ」）は、一般社団法人AICX協会（東京都新宿区、代表理事：小栗伸、小澤健祐）に会員企業として入会したことをお知らせいたします。

参画の背景と役職就任について

当社は、AICX協会が掲げる「分断を超え、体験を変える」というミッションに共感し、今回の参画を決定いたしました。労働人口が減少する中、AIを単なる効率化で終わらせず、優れた顧客体験として価値を創出していくためには、AI活用を理解し組織に定着させる「設計者」の視点が不可欠です。フリーランスが主体的に働ける場と環境を提供する当社としても、協会活動を通じてAI活用の知見を深め、その価値を社会へ浸透させていくことが重要だと考えています。

また、当社の藤村 大輔（HRBIZ事業責任者）が、AICX協会の委員に就任いたしました。多様な知見が集う協会での対話を通じ、「人×働き方×テクノロジー」の交差点から新たな価値創造と社会実装に取り組んでまいります。

AICX協会の活動について

AICX協会は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を通じて、人とAIが共に創造する新しい顧客体験を実現することを目指しています。

協会の活動は、大きく３つの領域で構成されています。

01 学ぶ

勉強会「AICX Forum」やワークショップを通じて、AIエージェントに関する最新の知見や実践事例を学ぶ機会を提供。アーカイブ配信を通じて、継続的な学習環境を整備しています。

02 交流する

AIエージェントに関する国内最大級のカンファレンス「AI Agent Day」をはじめ、会員限定のオフライン交流会など、企業・有識者間のネットワーキングの場を提供しています。

03 共創する

会員企業が主体となってワークショップや委員会を企画・運営し、AIエージェントの社会実装に向けた実証やガイドラインづくりを推進しています。

これら３つの取り組みを通じて、AICX協会は産業・組織・立場を超えた共創エコシステムを形成し、日本におけるAIエージェント社会の発展を支えています。

株式会社テックビズ HRBIZ事業責任者 藤村 大輔 コメント

「テクノロジーが進化する今、AIを単なる効率化で終わらせず、優れた「顧客体験（CX）」として人の心を動かす価値に変えられるかが問われています。労働人口が減少する中でこれを実現するには、AIを組織に定着させ、進化させる「設計者」の視点が不可欠です。「フリーランスが主体的に働ける場と環境の提供」を掲げる我々も、AI活用を理解し、組織に落とし込み、その豊かな体験価値を社会へ浸透させていく必要があると考えています。多様な知見が集う本協会での対話を通じ、「人×経営×テクノロジー」の交点から新たな価値を創造し、社会へ実装してまいります。」

株式会社テックビズ HRBIZ事業責任者

「人事AI変革推進委員会」委員

藤村 大輔

1992年、愛媛県生まれ。中央大学卒。2014年に新卒で豊島株式会社にて営業職を経験。その後人材会社において採用担当・採用マネージャー、日本たばこ産業（JT）のコーポレート人事としてタレントマネジメント・人材開発・組織開発などを歴任後、株式会社テックビズへ参画。人事責任者を務めたのちに、人事向けフリーランスエージェントである「HRBIZ」を立ち上げ現在に至る。

株式会社テックビズについて

テックビズは、「働き方を変え、世界を変えていく」をスローガンに掲げ、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」をはじめとした、個人と企業のマッチングサービスを提供しています。専任コンサルタントによる、テクニカルスキルとヒューマンスキルの双方からの高品質なマッチングによって、継続稼働率約97%を実現しています。2021年より3年連続「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング」にランクインしています。創業以来、「人生を豊かにする新たな働き方の創造」というパーパスのもと、フリーランスにはより主体的に働ける場と環境の提供を、企業には、人材不足やDX化といった変化の激しい社会における、持続的な成長の支援をすることで、人生を豊かにする新たな働き方の創造を目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/53_1_05ec0bcc7aef5e51c6f5513bc049eabe.jpg?v=202602021051 ]