埼玉県所沢市の洋菓子店「パティスリー ラ リベルテ」(代表：江上 敏和)は、応援購入サービス「Makuake」にて支持を集めた狭山茶ブールドネージュ『紗綾丸～Sayamaru～』のAmazonでの一般販売を開始しました。

地域素材と職人技を掛け合わせた和素材スイーツを、全国へ届けます。





キービジュアル





【Makuakeで実証された“支持”を、全国へ】

『紗綾丸～Sayamaru～』は、埼玉の特産「狭山茶」を使用したブールドネージュです。

Makuakeでは「狭山茶の香りが印象的」「和のパッケージで贈り物に選びやすい」といった声が寄せられ、想定を上回る反響を得ました。

こうした実績を受け、より多くの方に安定して届けられる販路として、Amazonでの販売を開始しました。





狭山茶ブールドネージュ





【狭山茶の香りを引き出すための、素材と配合】

『紗綾丸～Sayamaru～』には、埼玉の特産である狭山茶(煎茶)を粉末状にして使用しています。

バターのコクに負けないよう、茶葉の量や合わせる素材を調整し、上品な甘さの和三盆を採用しました。

口に入れた瞬間だけでなく、噛んだ後にふわっと香りが立ち上がる設計です。

甘さは控えめで、きな粉の香ばしさも重なり、お茶請けとして楽しめる味わいに仕上げています。





素材





【“ホロカリ食感”は、紗綾丸だからこそ】

ブールドネージュは、通常は「ほろほろ」と崩れる食感が特長のお菓子です。

『紗綾丸』では、焼成温度と生地配合を調整し、焙煎したもち米を加えることで、ほどけるように崩れる食感と、もち米の軽やかなカリカリ感が合わさった“ホロカリ食感”を実現しました。

この食感が、狭山茶の香りをより立体的に感じさせます。





ブールドネージュと和紅茶





【和素材スイーツを伝えるための、茶筒パッケージ】

パッケージには、日本茶文化を感じさせる茶筒「鈴子」と巾着を採用しています。

狭山茶や和三盆、きな粉など和素材を使用したスイーツであることから、あえて和菓子のような佇まいに仕立てました。

「お茶と一緒に味わう焼き菓子」という商品コンセプトを、見た目からも伝えるデザインです。





パッケージ





【所沢から生まれた、地域素材の菓子づくり】

「パティスリー ラ リベルテ」は、2015年に埼玉県所沢市で開業した洋菓子店です。

10年の節目を迎える中で、地域素材を使った“長く愛される焼き菓子”として本商品を開発しました。

大量生産ではなく、味と食感を最優先にしたものづくりを続けています。





＜Amazon販売情報＞

商品名：狭山茶ブールドネージュ～Sayamaru～鈴子ver.煎茶味

発売日：2026年1月1日

価格 ：3,800円(税込、送料込)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ44G2DB









【店舗概要】

店名 ： パティスリー ラ リベルテ

所在地 ： 埼玉県所沢市松葉町12-4 新所沢SKビル1階

代表 ： 江上 敏和

創業 ： 2015年5月9日

営業時間： 12:00～21:00(水曜定休)

事業内容： 洋菓子の製造・販売、OEM製造、ギフト商品開発など

URL ： https://liberte2015.com/