学校法人和洋学園(千葉県市川市 理事長：溝田 泰夫)は、2027年、創立130周年を迎えるにあたり、学園を貫く新たなブランドメッセージ「和洋女子物語(わようじょしものがたり)」を2026年2月に策定しました。





和洋女子物語キービジュアル





このメッセージは、和洋九段女子中学校高等学校、和洋国府台女子中学校高等学校、和洋女子大学・大学院に共通する価値観と教育理念を、女子一人ひとりの成長物語として表現したものです。

キービジュアルには、伝統と現代性を融合した本の装丁をイメージし、和洋学園の生徒、学生一人ひとりが物語の主人公であることを視覚化しています。都市の風景を背景に未来を見つめる女子学生の横顔を配置、未来に花ひらく女子が「自分の『好き』を起点に、学びを通じて社会へ羽ばたいていく」というメッセージを象徴的に表現しています。また、このキービジュアルは、設置校の特色に合わせて入れ替えて使用することを前提にデザインしました。









■メインメッセージ

和洋女子物語









■ボディメッセージ

和洋学園の物語は、

女子一人ひとりの

「好き」から始まります。





胸の奥に灯る好奇心と

寄り添う心に応える力。





芯のある、しなやかさを胸に

自分らしい道へ歩みを進め

生徒から学生までが和洋に集い

学びから理解へ

理解から行動へとつなげていきます。





そして、一人ひとりが

伝統と価値観を受け継ぎながら

新しさを創る力を育んでいく。





ここで育った「好き」は

やがて誰かの灯りとなり

未来を動かす力になるでしょう。





和洋学園で描かれるのは

あなたの「好き」が

未来を動かしてゆく物語です。









■ブランドメッセージ策定の背景

和洋学園は、創立以来130年近くにわたり、女子教育を通じて多くの卒業生を社会に送り出してきました。一方で、人口減少や価値観の多様化、AIをはじめとする技術の進展など、生徒・学生を取り巻く教育環境・進路・キャリア形成は大きく変化しています。

こうした時代において、なぜ女子校・女子大学で学ぶのか。和洋で学ぶことは、生徒・学生一人ひとりの人生にどのような意味をもつのかを、受験生・在校生・保護者・卒業生・企業・社会に対して、わかりやすい言葉とビジュアルで伝える必要があると考え、今回のブランドメッセージを策定しました。









■今後の展開

「和洋女子物語」は、学園全体を貫く共通メッセージとして、順次以下の媒体・場面で活用していく予定です。

・学園案内パンフレット、学校案内、大学・中高の各種広報物

・公式Webサイト、入試サイト、SNS 等のデジタルメディア

・オープンキャンパス、説明会、入学式・卒業式などの式典

・キャンパス内ポスター、ビジュアルサイン・ノベルティグッズなど

これにより、和洋九段女子中学校高等学校、和洋国府台女子中学校高等学校、和洋女子大学・大学院を通じて、「女子一人ひとりの『好き』を起点に、未来を動かす力を育む学園」であることを、統一したメッセージとして発信していきます。









■理事長 溝田 泰夫

和洋学園は、女子校・女子大学としての歴史と伝統を大切にしながら、これからも女子生徒・女子学生、一人ひとりの可能性を拓く学園でありたいと考えています。

「和洋女子物語」というブランドメッセージには、女子一人ひとりの胸の奥にある『好き』(情熱・目的)を起点に、学びを通じてこれを磨き上げ、更に行動へとつなげていってほしいという思いを込めました。また、和洋を巣立った卒業生にも社会・家庭での活動の中で、継続した物語を紡ぎ、次世代に引き継いでほしいと考えています。

これから本学に進む方、現在、学んでいる生徒、学生が、和洋学園での学びにより、やがて、社会や誰かの未来を照らす灯りとなることを信じて、130周年を節目として新たな一歩を踏み出してまいります。









■学校法人和洋学園について

和洋学園は、明治30(1897)年、堀越千代により創立され、和洋九段女子中学校高等学校、和洋国府台女子中学校高等学校、和洋女子大学・大学院を設置する学校法人です。「和魂洋才」を建学の精神とした教育を通じて、柔軟でしなやかに生きぬく力をもった女性人材の育成を行っています。





【設置校所在地 公式サイト】

和洋九段女子中学校高等学校(東京都千代田区九段北1-12-12)

https://www.wayokudan.ed.jp/





和洋九段女子中学校高等学校





和洋国府台女子中学校高等学校(千葉県市川市国府台2-3-1)

https://www.wayokonodai.ed.jp/





和洋国府台女子中学校高等学校





和洋女子大学・大学院(千葉県市川市国府台2-3-1)

https://www.wayo.ac.jp/





和洋女子大学





和洋学園の情報は公式LINEから配信しています。

アカウント： @555qjfdi

URL ： https://lin.ee/MIvN0v8





和洋学園公式LINE