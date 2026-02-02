帰国子女の学習支援・受験対策講座を展開し、高い実績を有する駿台予備学校グループ・駿台国際教育センター(所在地：東京都千代田区)と北米・アジア・ヨーロッパに19校舎を展開する駿台海外校では、3月(中学受験は2月)より新学年授業を開校いたします。駿台国際教育センターでは1:1完全個別指導を中心に、海外校と連携してオンライン授業を行っております。駿台海外校では地域ごとに校舎が連携して行うオンライン授業と現地校舎で対面の授業、またICTを活用した個別最適化を行うことで、志望校の合格に向けた万全の学習体制を整えています。









■駿台国際教育センター 中学高校入試コース

1:1完全個別指導＋ICT(個別最適化指導)

・日本語作文・小論文指導(中学受験・高校受験対応)

・英語エッセイ

・中学受験英語・英検1級、準1級講座

・編入試験対策

など様々なご要望にお答えします

指導時間：1コマ90分授業または120分授業を選択

指導形態：プロ講師または学生講師を選択









■オンラインハイレベル授業

海外校の集団授業と連携した中学生向けハイレベル数学・国語オンラインの授業を実施します。こちらもICT(個別最適化指導)も合わせて利用しながら難関校の帰国生入試を目指して対策を行っていきます。

詳細は駿台国際教育センターまでお問い合わせください。









駿台国際教育センター・駿台海外校 共催

帰国生入試報告会 実施！





【開催日時】

3月28日(土)

日本時間15:00～16:00 アジア地域向け

日本時間18:00～19:00 ヨーロッパ向け





2026年度の中学入試・高校入試の結果を、コンパクトにまとめてお伝えします。





駿台海外校 各校舎で1月より順次「新年度説明会」を実施しております。ご興味のある方は合わせてお問い合わせください。









【駿台国際教育センター 概要】

会社名 ： 駿台国際教育センター株式会社

事業内容： 帰国生を対象とする教育機関「駿台国際教育センター」の運営

北米・アジア・ヨーロッパに展開する駿台海外校のサポート全般

留学準備と英語4技能を養成する英語専門部の運営

URL ： https://sundai-global.jp/