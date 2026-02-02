みなさんの小学校に、夢先生がやって来ます！「ZOJIRUSHI ユメセンサーキット2026」来年度の開催校大募集！
象印マホービン株式会社(大阪市北区)では、社会貢献活動の一つとして、2013年より「ZOJIRUSHI ユメセンサーキット」(主催：公益財団法人日本サッカー協会)に協賛しております。2025年度までに、47都道府県の101校で開催し、合計5,900名以上の児童が参加しました。14年目となる2026年度も、「ZOJIRUSHI ユメセンサーキット2026」を開催する運びとなりました。
本企画は、日本サッカー協会が実施している、子どもたちに「夢を持つことの大切さ」を伝えるJFAこころのプロジェクト「夢の教室」に加え、象印マホービン株式会社が推進している「水分と塩分両方を補給する熱中症予防の啓発活動」を、児童や保護者および学校関係のみなさまに伝えていく活動です。
2026年度は、下記の通り実施対象となる小学校を全国から募集します。つきましては、開催概要および募集概要を、貴社および貴社媒体にて広くご紹介いただきますようお願い申し上げます。
■開催概要
タイトル：「ZOJIRUSHI ユメセンサーキット2026」
開催時期：2026年5月下旬～10月予定
開催場所：全国の小学校4校にて開催予定
対象 ：2026年度の新5年生
実施単位：クラス単位
開催規模：各地区1日1～4クラス実施予定
主催 ：公益財団法人日本サッカー協会
協賛 ：象印マホービン株式会社
■募集概要
応募対象：全国の小学校
(開催についてご相談可能な代表者の方がご応募ください。)
※離島や遠隔地、また少人数の学校でご希望される場合も、
ぜひ事務局にお問い合わせください。
募集期間：2026年2月2日(月)～3月6日(金) ※最終日17:00必着
応募先 ：ユメセンサーキット事務局
応募方法：所定の応募用紙にて事務局までFAX(06-6445-2288)か郵送にて申込
※応募用紙はHPよりダウンロード、
もしくは事務局に電話・FAX・郵送・e-mailにて請求
選考方法：応募校の中から、主催者が開催校を決定し、発表・通知
＜2025年開催の様＞
夢先生：源 純夏さん／元競泳選手
岩屋 睦子さん／元バスケットボール選手
源 純夏さん(広島市坂町立坂小学校での実施の様子)1
岩屋 睦子さん(出雲市立荒木小学校での実施の様子)1
■協賛社概要
象印マホービン株式会社
代表取締役 社長執行役員： 市川 典男
本社所在地 ： 〒530-8511 大阪市北区天満1-20-5
創業 ： 1918年
従業員数(連結) ： 1,515名 2025年11月20日現在
ホームページ ： https://www.zojirushi.co.jp/
■主催者概要
日本サッカー協会(JFA)
正式名称 ： 公益財団法人日本サッカー協会
会長 ： 宮本 恒靖
所在地 ： 〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4-18
トヨタ東京ビル
協会創立 ： 1921年
FIFA加盟 ： 1929年
AFC加盟 ： 1954年
ホームページ： https://www.jfa.jp/
■『JFAこころのプロジェクト』とは
『JFAこころのプロジェクト』は、「子どもたちの心身の成長に寄与したい」という主旨で、日本サッカー協会が2006年2月に立ち上げ、2007年4月より「夢」をテーマに「夢の教室」をスタートさせました。このプロジェクトは、元日本代表選手、現役のJリーグ、なでしこリーグ、JFL、Fリーグの選手、およびそのOB/OG、他スポーツ選手の現役とOB/OGや、スポーツ界以外の方々の協力を得て、彼らを「夢先生」として小学校へ派遣し、「夢の教室」と呼ばれる授業を行います。授業では、夢を持つことの素晴らしさやそれに向かって努力することの大切さなどを子どもたちに伝えるとともに、仲間と協力することの大切さや助け合うことの重要性を伝えています。授業は90分間で、前半は体育館で夢先生と子どもたちとが体を動かして緊張をほぐし、後半は教室で夢先生が自身の体験を話します。
※詳細はJFA公式HP( http://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/ )をご参照ください。
■ZOJIRUSHI ユメセンサーキット2025 開催実績
第1回 広島県坂町立坂小学校
源 純夏さん(元競泳選手)
源 純夏さん(広島市坂町立坂小学校での実施の様子)2
源 純夏さん(広島市坂町立坂小学校での実施の様子)3
第2回 島根県出雲市立荒木小学校
岩屋 睦子さん(元バスケットボール選手)
岩屋 睦子さん(出雲市立荒木小学校での実施の様子)2
岩屋 睦子さん(出雲市立荒木小学校での実施の様子)3
第3回 京都府京都市立松ヶ崎小学校
高橋 藍さん(元シュートボクシング選手)
原 一樹さん(元サッカー選手)
高橋 藍さん(京都市立松ヶ崎小学校での実施の様子)
原 一樹さん(京都市立松ヶ崎小学校での実施の様子)
第4回 静岡県静岡サレジオ小学校
渥美 万奈さん(元ソフトボール選手)
齋藤 里香さん(元ウエイトリフティング選手)
渥美 万奈さん(静岡サレジオ小学校での実施の様子)
齋藤 里香さん(静岡サレジオ小学校での実施の様子)