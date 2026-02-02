令和8年2月2日(月)10時から、茨城県取手市では、市LINE公式アカウントの機能を拡充し、LINE公式アカウント上に「スマホ市役所」を開設します。「スマホ市役所」は、取手市LINE公式アカウントを友だち追加するだけで、利用可能となります。市役所窓口に行かず、また開庁時間を気にせず、スマートフォンから簡単に申請や手続きが可能となるほか、必要な情報がより収集しやすくなり、便利になります。





スマホ市役所のリッチメニュー表示画面





【安心のシステムで市民の暮らしを快適・便利に】

・市役所窓口に行かず、開庁時間を気にせず、スマートフォンを使って24時間いつでも申請や手続きが可能となります。

・市からのお知らせについて、LINEで欲しい情報を選択して受け取れるようになります。

・友だち追加した取手市LINE公式アカウントが入口となるため、偽アカウントや不正サイトに誘導される心配はありません。

・政府が認証する「ISMAP(イスマップ・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)」に登録されたシステムを利用しているため、安心して利用できます。









【2月2日から実装する主な機能】

今後利用可能な手続きや機能は随時追加していく予定です。

・AIチャットボット機能(市ホームページの情報をもとにAIが質問に自動回答)

・住民票などの証明書の請求(支払いもオンラインで完結し、証明書が自宅に郵送で届きます)

・公民館施設の予約、オンラインでの支払い

・ごみ収集日の通知、分別の検索

・通報機能(道路や公園施設の破損、イノシシの目撃情報、動物の死体発見)









【関連リンク】

■取手市ホームページ「スマホ市役所を開設」

https://www.city.toride.ibaraki.jp/joho/shise/machizukuri/digital/sumahoshiyakusho.html

■取手市ホームページ「スマホ市役所の使い方」

https://www.city.toride.ibaraki.jp/joho/shise/machizukuri/digital/s-shiyakusho_use.html

■取手市ホームページ「取手市LINE公式アカウント」

https://www.city.toride.ibaraki.jp/miryoku/shise/kohokocho/homepage/line.html