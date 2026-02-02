自然環境の過酷さをフィッシング事業で培ったDAIWAならではのモノ作りに徹し、酷暑や寒風など気象変化の中でも日々をより快適に過ごすデイリーライフを提案するウェアを2026年2月2日にローンチするとともに、アメリカのシューズブランド「DANNER」のコラボレーションとしてウェーディングシューズをルーツに持つ「RIVER WALKER」を復刻し販売します。





デイリーライフを提案するDAIWA





このアパレル商品群は、フィッシング用品「DAIWA」を事業展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員・鈴木一成／以下 当社)が「Deliver Weather-Ready Wear for better 247」をコンセプトに、フィッシング用品の企画開発によって培ってきた知見とフィッシングウェアの素材や生産背景を共有化したモノ作り、さらに激化する気候変動の中でも日々の生活を快適に過ごせる全天候型ウェアとして都市生活やアウトドアフィールドにも適用させたDAIWAならではのリアルクローズを展開するシリーズをアパレル販売店やアウトドア用品店にて販売を開始、今後は常設店やポップアップ店なども計画しています。





同商品群のオウンドサイトURL： https://daiwa247.com/









■DAIWA・247Series 主な商品

◆ DANNER RIVER WALKER LOW(DB-6026) 54,450円(税込)





「RIVERWALKER」をDAIWAエクスクルーシブ仕様で復刻





VIBRAMソール搭載、都市にも馴染むブラックカラー仕様





右足ヒールにD-VECロゴをエンボス加工





世界で初めてブーツにゴアテックス(GORE-TEX)を採用したことでも知られるアメリカのシューズブランド「DANNER」とのコラボレーションモデルとして、水辺に立ちフィッシングを楽しむためのフットウェアであるウェーディングシューズをルーツとする「RIVER WALKER」をDAIWAエクスクルーシブで復刻。

防水ライニングをはじめ、VIBRAM #1276(シエラソール)、アースカラーを基調としたオリジナルから都市生活にもマッチするブラックカラーを採用するなど本コラボレーションならでは仕様にアップデート。右足ヒールにD-VECロゴを左足ヒールにはDANNERロゴをエンボス刻印。





◆ GORE-TEX 2L SHELL JACKET(DR-1926JEX) 35,750円(税込)





街にも馴染むデザインと動きやすさを両立したデイリーユース対応モデル





DAIWAならではのフードシルエット





GORE-TEX(R)PRODUCTSFABRIC(ePE膜)を採用した高機能防水透湿モデル





DAIWAのフィッシング用ウェアとして販売するスタンダードモデル「バーサタイルレインスーツDR-1926」のアッパー(上着)をベースに、日常の街中にも馴染むよう着丈や身幅など仕様から独自のパターン設計により身体の動きを妨げず、デイリーユースに適したサイズ設定で機能性を損なうことなく利便性を向上したモデル。

耐久性の高い75デニールリサイクルポリエステルを表地に採用し、環境に配慮した撥水加工。さらに、防水透湿素材としてGORE-TEX(R) PRODUCTS FABRIC(ePE膜)を使用し、柔らかくしなやかな着心地と、裏地にメッシュを配した二重構造とし雨の日や肌寒い日でも快適さを維持。





◆ PERTEX COMBI UP SHELL JACKET(DR-3126JEX) 35,750円(税込)

◆ COMBI-UP VEST(DB-3126EX) 27,500円(税込)





激しい動きでも安定した着用感を実現する「コンビアップシステム」搭載





ベスト(別売)と連結できる専用ファスナーでズレを大幅軽減





軽量で単体着用も可能なシェルジャケット





表地に40デニールのリサイクルナイロンを採用





細部にまでこだわった、オリジナル刻印ボタン





リサイクルナイロンを使用したPERTEX(R)SHIELDPROのミニリップストップ素材。





シェルジャケット(DR-3126JEX)は、DAIWAがフィッシングウェアの利便性を高めるためジャケットのフロントファスナーの両サイドに配置した専用ファスナーによりベスト(別売)とジャケットを一体化し、着用した際に生じるズレを大幅に軽減しアクティブな動作時でも安定した着用感を実現する「コンビアップシステム」のシェルジャケット。ベストの厚みを身体の正面から両サイドに分散させ足元の視界が確保され、アウトドアフィールドでの安全性も向上。

単体での着用可能な軽量のシェルジャケットは、表地にはセミダル糸の40デニールリサイクルナイロン糸を使用したPERTEX(R) SHIELD PROのミニリップストップ素材を採用。裏面にはグレー樹脂コーティングとトップコートを組み合わせた2.5層構造とすることにより、防水透湿性と軽量性、程良いストレッチ性を両立。





コンビアップベスト(DB-3126EX)は、上記シェルジャケットと組み合わせ着用できるコンビアップシステム対応ベスト。

単体での着用も可能で、ジャケットと連動させることで間のズレを大幅に軽減し足元の視界を確保。高密度で織り上げたしなやかなツイル素材に撥水加工を施し、別売りのポーチやショルダーバッグとの連結も可能です。





◆ RAINMAX 2L SHELL JACKET(DR-1926RM) 12,650円(税込)





DAIWA独自素材「RAINMAX」採用の防水透湿エントリーモデル





防水性・透湿性・柔らかさを備えたメッシュ裏地の二重構造





止水ファスナー付き胸ポケットと二重袖口で水の浸入を軽減





DAIWA独自の防水透湿素材「RAINMAX」を採用したエントリーモデル。防水性と透湿性、柔らかさを兼ね備え、裏地にメッシュを配した二重構造により肌離れが良く、雨の日や肌寒い日でも快適に着用できます。

胸ポケットには止水ファスナーを搭載し、収納物の濡れを防ぐほか、袖口の二重構造により水の浸入を軽減。フィッシングアパレル特有のディテールを数多く備え、デイリーユースやアウトドアに適した機能性を実現しています。









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

グローブライド株式会社 お客様センター

TEL：0120-506-204

9時～17時(土日祝日、当社休業日は除く)