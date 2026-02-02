大谷翔平2025ナ・リーグMVP獲得を記念した、MLB／MLBPI公式認定バット新発売！
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「大谷翔平 2025NL MVP記念 メモリアルバット」を販売開始いたしました。
大谷翔平選手は、2025年11月13日に自身4度目となる最優秀選手（MVP）となりました。3年連続にして通算4度目のMVP、そしてドジャース移籍後2年連続の受賞。その大谷選手のMVP受賞を記したMLB／MLBPI公認の記念バットが登場。大谷選手が使用しているバットを思わせるブラックに、大谷選手の肖像とMVP記念の銘、2025年の活躍とロサンゼルス・ドジャースのロゴをシルバーカラーで刻印したオリジナル仕様。限定数170点の希少なアイテムです。
2026年2月2日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。
商品特設ページ： https://iei.jp/ohtani-2025mvpbat/
【商品詳細】
大谷選手の肖像とMVP記念の銘、2025年の活躍とロサンゼルス・ドジャースのロゴをシルバーカラーで刻印したオリジナル仕様。
MLB／MLBPIのロゴ、エディション番号を刻印。
■商品情報
商品名： 大谷翔平 2025NL MVP記念 メモリアルバット
価格 ： 89,800円（税込98,780円）
限定数：170点
発売日：2026年2月2日（月）
お届け：2026年3月中旬
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）
URL ： https://iei.jp/ohtani-2025mvpbat/
■商品仕様
●材質：木(ビッグタイムバッツ社 ●サイズ(約)：直径6.6×長さ84cm ●重さ(約)：1,100g ●アメリカ製
※商品の写真はイメージです。予告なくデザインや仕様が変更となる場合がございます。
※化粧箱や商品表面に小さな傷・凹みなどが見られる場合がございます。製造上および輸送上生じるものですので、あらかじめご了承ください。
■ビッグタイムバッツ社（Big Time Bats社）について
米イリノイ州を拠点に25年以上MLB公式ライセンス商品を製造しているメーカー。その高品質なデザインと確かな真正性により、世界中の収集家や球団から厚い信頼を得ています。
■PREMICO（プレミコ）について
PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：https://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。
※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。