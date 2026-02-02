インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「大谷翔平 2025NL MVP記念 メモリアルバット」を販売開始いたしました。





大谷翔平選手は、2025年11月13日に自身4度目となる最優秀選手（MVP）となりました。3年連続にして通算4度目のMVP、そしてドジャース移籍後2年連続の受賞。その大谷選手のMVP受賞を記したMLB／MLBPI公認の記念バットが登場。大谷選手が使用しているバットを思わせるブラックに、大谷選手の肖像とMVP記念の銘、2025年の活躍とロサンゼルス・ドジャースのロゴをシルバーカラーで刻印したオリジナル仕様。限定数170点の希少なアイテムです。

2026年2月2日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ： https://iei.jp/ohtani-2025mvpbat/

【商品詳細】





大谷選手の肖像とMVP記念の銘、2025年の活躍とロサンゼルス・ドジャースのロゴをシルバーカラーで刻印したオリジナル仕様。

MLB／MLBPIのロゴ、エディション番号を刻印。

■商品情報

商品名： 大谷翔平 2025NL MVP記念 メモリアルバット

価格 ： 89,800円（税込98,780円）

限定数：170点

発売日：2026年2月2日（月）

お届け：2026年3月中旬

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ： https://iei.jp/ohtani-2025mvpbat/

■商品仕様

●材質：木(ビッグタイムバッツ社 ●サイズ(約)：直径6.6×長さ84cm ●重さ(約)：1,100g ●アメリカ製

※商品の写真はイメージです。予告なくデザインや仕様が変更となる場合がございます。

※化粧箱や商品表面に小さな傷・凹みなどが見られる場合がございます。製造上および輸送上生じるものですので、あらかじめご了承ください。

■ビッグタイムバッツ社（Big Time Bats社）について

米イリノイ州を拠点に25年以上MLB公式ライセンス商品を製造しているメーカー。その高品質なデザインと確かな真正性により、世界中の収集家や球団から厚い信頼を得ています。

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。