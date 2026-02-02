医療・介護・福祉・健康事業の商材販売、レンタル、サービス事業を提供する「健康な社会への架け橋企業」小野医療器株式会社(所在地：富山県砺波市、代表：小野誠三)ヘルス・ケア事業Zeroソフネス事業部は、社員の健康増進を目的とした福利厚生として、社内・オフィスにジムを設置する企業が増えてきている中、業界初となる「オフィス きたえないジム」の設置・導入サービスを、全国で販売開始いたします。





オフィスきたえないジム





現在店舗を持つフィットネス事業「きたえないジム」は、この度、企業において健康経営優良法人認定の重要な取り組みでもある「運動機会の増進」が健康に欠かせないという背景から社員の健康管理を行う環境を提案いたします。









■サービスの目的

腰痛、肩こり、眼精疲労、姿勢改善、倦怠感、運動不足などの「痛みや違和感をもたらす疾患」は、労働生産性の低下を招くことが判明しています。

誰もが持っている身体の悩み改善やリフレッシュ環境を社内に整備することで、生産性向上と働きがいの実現を目指しています。





委ねるだけでカラダケア





■なぜ「オフィスきたえないジム」なのか？

近年、筋トレ(筋肉トレーニング)機材を導入される企業も増加しております。

我々の「オフィスきたえないジム」の考えや想いは、トレーニングというよりコンディショニング(カラダケア)に特化しており、身体の悩みや不調のある従業員が元気よく働ける職場環境を提供したいという想いから。

動的ストレッチマシンで鍛えるよりも骨格可動域を高め、身体本来の「肩があがる」「腰がまわる」「足があがる」など、日常生活やご本人の目的にあった不調のない状態の良いカラダへと導くため、どんな方でも(運動が苦手な方、不調で動けない方)鍛えなくても、気軽に楽しく行えるマシンと目的別のプログラム(お任せプログラム)で全ての方に健康になっていただきたいという想いから「きたえないジム」とネーミングいたしました。

動的ストレッチマシンは心肺に負荷をかけないから汗もかかず、疲れない。スッキリと動く身体に導きます。

千差万別なカラダの不調や悩みを委ねるだけで簡単にカラダコンディショニングが行えます。





目的別プログラム





■設置後も安心

今ある身体の問題や悩みに応じたマシンの順序や使用方法を専属トレーナーがいなくても目的別のプログラムを「ムービートレーナー」が、なりたい自分へと導きます。





＊オフィスケア・サポートサービス(オフィスきたえないジム設置企業)で定期的な講習や使用説明、測定器イベントなど、またオンラインにてリアルタイムで説明や問い合わせも可能です。詳細は直営ジムまでお問い合わせください(毎日10時～16時対応)。





委ねるだけでカラダケア





■企業のメリット

辛くないから多くの従業員が利用できる。疲れないから業務に支障が生じません。

継続性(習慣化)ができるから健康的な雇用維持に繋がります。

福利厚生費として計上可能です。

人口減少の中、人材確保にも貢献いたします。

詳細URL： https://zero-softness.jp





着替えずに行える





■これからは治療から予防へ！人生100年時代は健康がカギ！

【サービス概要】

全国各地にて系列店のショールームにて体験可能。出張体験も可能。

販売、リース、レンタル：マシンの価格帯は280,000円～









■会社概要

社名 ： 小野医療器株式会社

所在地 ： 本社 〒939-1372 富山県砺波市新又152-2

代表者 ： 代表取締役 小野誠三

設立 ： 1961年9月1日

資本金 ： 1,800万円

事業内容 ： 医療機器販売、介護・福祉用具販売レンタル、健康測定器レンタル

インクルーシブ事業、健康機器販売、健康スタジオ運営

URL ： http://www.ono-iryouki.co.jp









■本件に関するお客様からのお問い合わせ

小野医療器株式会社ヘルス・ケア事業部 Zeroソフネス

TEL ： 0120-589-581