【2/1～2/14限定無料】実績なし・学歴なし・お金なし・人脈なし・夢なし 元プロボクサーが説く「ダメアスリート」のためのセカンドキャリア構築術を全文公開
フィットネスボクシングジムの運営や介護事業を展開する株式会社BePlus(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：小澤 幸治)は、引退後の進路に悩むすべてのアスリートを応援するため、noteで販売中の有料記事『ダメアスリートによる、ダメアスリートのためのセカンドキャリア構築術』を、2026年2月1日(日)から2月14日(土)までの期間限定で無料公開いたします。
アスリートセカンドキャリア
本記事は、網膜剥離による引退、借金、学歴なしという、どん底から事業を成功させた元プロボクサー・小澤の実体験に基づき、「有名選手ではない、99％の一般的なアスリート」が社会で成功するための具体的なロードマップを記したものです。
【記事URL】 https://note.com/athlete_next/n/nb42f1d21bf6b
【無料公開期間】 2026年2月1日(日)～2月14日(土)23:59まで
■無料公開キャンペーンの背景
春は、多くのアスリートにとって進路の分岐点となる季節です。
しかし、競技引退後のキャリア(セカンドキャリア)への不安から、新たな一歩を踏み出せずにいる選手が少なくありません。
「実績もコネも学歴もない自分には、社会で通用する武器がない」
そう思い込んでいるアスリートにこそ、「実はビジネスで最強の武器を持っている」という事実に気づいてほしい。
その想いから、通常有料(990円)で提供している本記事を、2週間限定で無料公開することを決定いたしました。
この記事が、誰かの人生を変える「ギフト」になれば幸いです。
■著者・小澤 幸治(株式会社BePlus 代表取締役)コメント
「引退後、多くの先輩や後輩がセカンドキャリアに苦しむ姿を見てきました。私自身も引退直後は『ボクシング以外何もできない』という絶望の中にいました。
しかし、アスリートが競技人生で培った『目標に向かって努力する力』や『悔しさをバネにする力』は、ビジネスの世界でも最強の武器になります。
この記事は、華やかな実績を持つスター選手向けではありません。かつての私のように、泥臭く、不器用で、それでも人生を諦めたくない『戦う魂』を持ったすべてのアスリートに読んでいただきたいです。
この無料期間に、一人でも多くの方に届くことを願っています。」
■記事概要
・タイトル ： ダメアスリートによる、
ダメアスリートのためのセカンドキャリア構築術
・無料期間 ： 2026年2月1日(日)～2月14日(土)
・通常価格 ： 990円(税込)
・プラットフォーム： note
・URL ： https://note.com/athlete_next/n/nb42f1d21bf6b
【会社概要】
商号 ：株式会社BePlus
代表者：代表取締役 小澤 幸治
所在地：神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-83