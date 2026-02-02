ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、2月2日(月)より、水島臨海鉄道株式会社(本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長：伊東 香織、以下「水島臨海鉄道」)が企画・運行する「水島臨海鉄道1日フリーきっぷ」・「水島臨海鉄道 通勤・通学定期券」を、モバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。





水島臨海鉄道





「水島臨海鉄道1日フリーきっぷ」は、JR倉敷駅と瀬戸内有数の工業地帯・水島地区を結ぶ水島臨海鉄道が、1日乗り放題で利用できるお得な乗車券です。倉敷美観地区をはじめとした観光エリアから、水島エリアへのアクセスにも便利で、観光や街歩きに気軽に利用できるチケットです。水島臨海鉄道は、国鉄時代のディーゼルカーが現在も現役で活躍していて、蒸気機関車の汽笛の音から、市民の間では親しみを込めて「ピーポー」の愛称で呼ばれています。どこか懐かしさを感じさせる車両や沿線風景は、鉄道ファンはもちろん、観光客にとっても魅力のひとつとなっています。

また今回、新たに水島臨海鉄道の通勤・通学定期券をモバイルチケットで販売します。窓口に並ぶことなく、スマートフォンからキャッシュレスで購入できるほか、通学定期券については、保護者による代理決済にも対応していて、日常利用においても利便性が向上します。

ジョルダンと水島臨海鉄道は、今後も多くの方にとって便利で安全・安心な移動ができるよう貢献していきます。









■「水島臨海鉄道1日フリーきっぷ」 「水島臨海鉄道 通勤・通学定期券」の概要

◯水島臨海鉄道1日フリーきっぷ

水島臨海鉄道本線 倉敷市駅～三菱自工前駅間の全10駅が1日乗り放題となるチケットです。

価格(税込)：大人 800円／小児 400円





◯水島臨海鉄道 通勤・通学定期券

水島臨海鉄道本線の1か月・3か月・6か月の通勤・通学定期券がスマートフォンより購入できます。





チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/mizurin/ja/









■「水島臨海鉄道1日フリーきっぷ」リーフレット

水島臨海鉄道 「1日フリーきっぷ」リーフレット





■「水島臨海鉄道 通勤・通学定期券」リーフレット

水島臨海鉄道 「通勤・通学定期券」リーフレット





■購入方法

ジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS版 ： https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android版： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■ジョルダンモバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■ジョルダンモバイルチケット「モバイル定期券」紹介ページ

通勤・通学定期券に関する情報はこちらからも確認できます。

https://ticket.jorudan.co.jp/teiki/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。