この度、半導体・電子部品の通販サイトを運営するコアスタッフ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：戸澤 正紀、以下 コアスタッフ)は、深セン駐在員事務所 CoreStaff Hong Kong Limited(Shenzhen Branch)を現地法人化し、新たに CoreStaff China Limited(深圳核友電子有限公司)として営業を開始いたしました。





コアスタッフ深セン駐在員事務所は、2017年12月にコアスタッフ香港の駐在所として設立され、中国華南地域に進出している日系企業を中心に、在庫販売を始めとするコアスタッフの各種サービスを提供してまいりました。





この度、深セン駐在員事務所を法人化することで、現地通貨の人民元でお取引きが可能となり、より地域に密着したサポートが可能となります。

近い将来には、中国における余剰在庫の削減のサービス展開も検討しております。

今後、CoreStaff China Limited(深圳核友電子有限公司)は、中国・香港エリアの重要拠点とし、国内外へのビジネス展開を見据え、現地在庫情報の収集や新規調達ルートの開拓に努めると共に、お客様の部品調達、設計、製造工程において、より一層お役に立てるよう、サポート体制を強化してまいります。













【CoreStaff China Limited(深圳核友電子有限公司)について】





CoreStaff China Limited(深圳核友電子有限公司)Logo





会社名 ： CoreStaff China Limited(深圳核友電子有限公司)

代表者 ： 董事 戸澤 正紀／総経理 天海 明

所在地 ： Room 2201, Blork A, Huarun Qianhai Building, No.5035,

Menghai Avenue

Nanshan District, Shenzhen, China

設立 ： 2026年1月

事業内容 ： 中国・香港エリアの顧客サポート、在庫販売、新規調達ルート開拓

および在庫情報の収集

従業員数 ： 7人(2026年1月現在)

対応言語 ： 日本語、中国語、英語

通販サイト： https://www.zaikostore.com/zaikostore/cn1 (中国語 簡体字)

https://www.zaikostore.com/zaikostore/cn2 (中国語 繋体字)













【コアスタッフ株式会社について】





コアスタッフ株式会社 Logo





会社名 ：コアスタッフ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 戸澤 正紀

本社 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋8階

設立日 ：2000年12月21日

資本金 ：1億円

事業内容：

半導体・電子部品の正規代理店業務

国内最大級の半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』を運営。約11万点の自社在庫と、約900万点のオンライン発注可能在庫を掲載しています。掲載在庫は、正規品のみならず、セットメーカー・代理店で余剰になった在庫を一括買取、もしくは委託販売しているため、生産中止品も多く保有しています。通販サイト会員数は約10万人(2026年1月時点)。

数量一つから製品を販売する主要サービス「ひとつから」では、約80メーカー、7万品種を在庫し、17時までの注文は即日出荷が可能です。短納期かつ小ロットで半導体・電子部品を利用したいという、エレクトロニクス業界をはじめとしたお客様の多様なニーズにお応えします。

また、自社の長野物流センター内に市場在庫専門検査機関「解析センター」を保有し、製品検査・解析を徹底している他、購入製品は1年間の保証付きです。

2020年12月には、新型コロナウイルス感染症の流行に際し、医療物資の増産、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)増産の部品供給に貢献した企業の1社として、経済産業省より感謝状を受理。

会社ビジョンにアナログとデジタルのハイブリッド営業を掲げ、コアスタッフは今後も社会的課題の解決に貢献できるよう、新しい時代に適したサービスを追求して参ります。





池袋本社を除く国内拠点は、関西、長野営業所、物流センター「Zero Hub」、仙台、横浜、福岡、小山、海外拠点は、香港、深セン、台湾、タイランド、アメリカ、ドイツに展開しています。





・コーポレートサイトURL

https://www.corestaff.co.jp/company/

・半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』URL

https://www.zaikostore.com/

・物流センター「Zero Hub」(ゼロ ハブ)

https://www.youtube.com/watch?v=4LxMULCpxOU