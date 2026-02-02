「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが2月7日(土)・8日(日) 「新宿みやざき館KONNE」に登場 完熟きんかんたまたまナッシーVer.をはじめ、ナッシーコラボ商品を販売します！
宮崎県(県知事：河野俊嗣)では、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間、本県のアンテナショップ「新宿みやざき館KONNE」にて、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとのコラボイベント『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』を開催いたします。
ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE
本イベントは、宮崎県内で実施している「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みの一環として2023年からスタートして今回で4回目となりますが、過去3回の開催では、多くのポケモンファン・宮崎県ファンの方々にお越しいただき大盛況を博しました。
今回の2日間も、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが「新宿みやざき館KONNE」に登場し、ご来店いただいたお客様をお迎えし一緒に記念撮影ができるグリーティングや、宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボしたオリジナル商品の販売、そして宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」がナッシーの進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」のオリジナルデザインのスタンドパックで並ぶなど、《宮崎県×ナッシー》全開で皆様のご来店をお待ちしております。
『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』開催概要
【日時】
2026年2月7日(土)・8日(日) 両日10:00開始
※新宿みやざき館KONNE 1階ショップ営業時間 10:00～20:00
【会場】
新宿駅南口前「新宿みやざき館KONNE」
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内［TEL］03-5333-7764
https://www.konne.jp/
【主催】
宮崎県
《イベント内容のご紹介》
［1］ナッシーグリーティング
「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの撮影会(当日配布先着順整理券制)
今年は2匹で遊びにきます。
2月7日(土)・8日(日)各日3回実施予定
(第1部)11:00～11:30
(第2部)12:30～13:00
(第3部)15:30～16:00
※当日「新宿みやざき館KONNE」店頭にて各回の整理券を先着順に配布いたします。
ナッシーグリーティング
●第1部/第2部の整理券配布 10:30～予定
●第3部の整理券配布 15:00～予定
※予告なく実施内容が変更・中止となる場合がございます。
※雨天時は中止する場合がございます。
［2］宮崎だいすきクイズ大会
＜時間＞各日14:00～14:30
＜内容＞宮崎県や宮崎県各地の特産品に関するクイズを出題し、正解の方には宮崎県産品をプレゼントいたします。ナッシーも2匹登場して会場を盛り上げます。
［3］完熟きんかんたまたまナッシーVer.の販売
宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」が、「ナッシー」の進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」の包装デザインで登場。完熟きんかん「たまたま」は、糖度16度以上、直径2.8cm以上の甘くて大きなきんかんで皮ごと食べられることが特徴です。
完熟きんかんたまたまナッシーVer.
［4］宮崎ガチャ
●「新宿みやざき館KONNE」前の特設屋外テントにて、宮崎県産品やナッシーコラボ商品等が必ず当たる、“ハズレなし”の宮崎ガチャを実施いたします。
●1回500円(各日450回限定)
＜賞品一覧＞
1等：宮崎牛特選サーロインステーキ150g×2枚
2等：「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品詰め合わせ
3等：宮崎県産品詰め合わせ 「ご飯のお供」セット
4等：完熟きんかん「たまたま」ナッシーVer. ×2パック
5等：「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品(新商品)詰め合わせ
6等：「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品
7等：宮崎県産品
8等：新宿みやざき館KONNE商品券500円分※
午年記念！特別賞：宮崎名物 はにわ(馬) ミニサイズ
※イベント当日および2月15日(日)まで有効。1階のアンテナショップで利用可能な税込500円分の商品券です。2階のレストラン「宮崎風土くわんね」ではご利用いただけません。お釣りは出ませんのでご了承ください。
宮崎ガチャ
［5］店舗内外装飾
「新宿みやざき館KONNE」店舗内外にて様々な装飾と展示を2日間実施し、「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みをPRいたします。(※各画像はイメージとなります。)
●店頭スペースでの「ナッシーバス」フォトスポット及び宮崎県内公共交通機関コラボ紹介
●ナッシーバルーン
店舗内外装飾_バス&バルーン
●宮崎県内の『ポケふた』及び宮崎県観光情報紹介コーナー
※宮崎観光ガイドマップ(ナッシー版)配布(無くなり次第終了)
店舗内外装飾_ガイドマップ
●税込1,500円以上お買い上げいただいた方に「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント(無くなり次第終了)
●店内販売商品を1個以上お買い上げいただいた方に「ナッシー紙袋」をプレゼント(無くなり次第終了)
店舗内外装飾_ステッカー&紙袋
［6］SNS「#ナッシーリゾート新宿」キャンペーン
●X『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』開催記念フォロー&リポストキャンペーンを実施。
抽選で5名様に「ナッシーリゾート in 宮崎」オリジナル法被をプレゼント。
実施期間は1月26日(月)～2月8日(日)まで。
詳細は下記アカウントをご覧ください。
＜X＞ナッシーリゾート in 宮崎
https://x.com/nassyresort
宮崎県東京事務所 SNSキャンペーンのお知らせ
https://www.mtokyo.jp/2026/01/26/r7nassyrtcp-2/
「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組み
「ナッシーリゾート in 宮崎」公式サイト： https://nassy.hinata-miyazaki.jp/