宮崎県(県知事：河野俊嗣)では、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間、本県のアンテナショップ「新宿みやざき館KONNE」にて、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとのコラボイベント『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』を開催いたします。





ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE





本イベントは、宮崎県内で実施している「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みの一環として2023年からスタートして今回で4回目となりますが、過去3回の開催では、多くのポケモンファン・宮崎県ファンの方々にお越しいただき大盛況を博しました。





今回の2日間も、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが「新宿みやざき館KONNE」に登場し、ご来店いただいたお客様をお迎えし一緒に記念撮影ができるグリーティングや、宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボしたオリジナル商品の販売、そして宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」がナッシーの進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」のオリジナルデザインのスタンドパックで並ぶなど、《宮崎県×ナッシー》全開で皆様のご来店をお待ちしております。









『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』開催概要





【日時】

2026年2月7日(土)・8日(日) 両日10:00開始

※新宿みやざき館KONNE 1階ショップ営業時間 10:00～20:00





【会場】

新宿駅南口前「新宿みやざき館KONNE」

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内［TEL］03-5333-7764

https://www.konne.jp/





【主催】

宮崎県





《イベント内容のご紹介》

［1］ナッシーグリーティング

「宮崎だいすきポケモン」ナッシーとの撮影会(当日配布先着順整理券制)

今年は2匹で遊びにきます。

2月7日(土)・8日(日)各日3回実施予定

(第1部)11:00～11:30

(第2部)12:30～13:00

(第3部)15:30～16:00

※当日「新宿みやざき館KONNE」店頭にて各回の整理券を先着順に配布いたします。





ナッシーグリーティング





●第1部/第2部の整理券配布 10:30～予定

●第3部の整理券配布 15:00～予定

※予告なく実施内容が変更・中止となる場合がございます。

※雨天時は中止する場合がございます。





［2］宮崎だいすきクイズ大会

＜時間＞各日14:00～14:30

＜内容＞宮崎県や宮崎県各地の特産品に関するクイズを出題し、正解の方には宮崎県産品をプレゼントいたします。ナッシーも2匹登場して会場を盛り上げます。





［3］完熟きんかんたまたまナッシーVer.の販売

宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」が、「ナッシー」の進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」の包装デザインで登場。完熟きんかん「たまたま」は、糖度16度以上、直径2.8cm以上の甘くて大きなきんかんで皮ごと食べられることが特徴です。





完熟きんかんたまたまナッシーVer.





［4］宮崎ガチャ

●「新宿みやざき館KONNE」前の特設屋外テントにて、宮崎県産品やナッシーコラボ商品等が必ず当たる、“ハズレなし”の宮崎ガチャを実施いたします。

●1回500円(各日450回限定)





＜賞品一覧＞

1等：宮崎牛特選サーロインステーキ150g×2枚

2等：「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品詰め合わせ

3等：宮崎県産品詰め合わせ 「ご飯のお供」セット

4等：完熟きんかん「たまたま」ナッシーVer. ×2パック

5等：「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品(新商品)詰め合わせ

6等：「ナッシーリゾート in 宮崎」コラボ商品

7等：宮崎県産品

8等：新宿みやざき館KONNE商品券500円分※

午年記念！特別賞：宮崎名物 はにわ(馬) ミニサイズ





※イベント当日および2月15日(日)まで有効。1階のアンテナショップで利用可能な税込500円分の商品券です。2階のレストラン「宮崎風土くわんね」ではご利用いただけません。お釣りは出ませんのでご了承ください。





宮崎ガチャ





［5］店舗内外装飾

「新宿みやざき館KONNE」店舗内外にて様々な装飾と展示を2日間実施し、「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みをPRいたします。(※各画像はイメージとなります。)

●店頭スペースでの「ナッシーバス」フォトスポット及び宮崎県内公共交通機関コラボ紹介

●ナッシーバルーン





店舗内外装飾_バス&バルーン





●宮崎県内の『ポケふた』及び宮崎県観光情報紹介コーナー

※宮崎観光ガイドマップ(ナッシー版)配布(無くなり次第終了)





店舗内外装飾_ガイドマップ





●税込1,500円以上お買い上げいただいた方に「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント(無くなり次第終了)

●店内販売商品を1個以上お買い上げいただいた方に「ナッシー紙袋」をプレゼント(無くなり次第終了)





店舗内外装飾_ステッカー&紙袋





［6］SNS「#ナッシーリゾート新宿」キャンペーン

●X『ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE』開催記念フォロー&リポストキャンペーンを実施。

抽選で5名様に「ナッシーリゾート in 宮崎」オリジナル法被をプレゼント。

実施期間は1月26日(月)～2月8日(日)まで。

詳細は下記アカウントをご覧ください。

＜X＞ナッシーリゾート in 宮崎

https://x.com/nassyresort

宮崎県東京事務所 SNSキャンペーンのお知らせ

https://www.mtokyo.jp/2026/01/26/r7nassyrtcp-2/









「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組み





「ナッシーリゾート in 宮崎」公式サイト： https://nassy.hinata-miyazaki.jp/