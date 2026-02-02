株式会社T＆C（Trycrew Entertainment／本社：東京都）は、ダンスイベント NEWAGE を2026年3月23日（月）に開催いたします。2026年一発目となる今回のNEWAGEは、会場・演出・参加規模を拡大し、これまで以上にスケールアップした形での開催を予定しています。

NEWAGEとは

NEWAGEは、ダンサー・アーティスト・クリエイターが集い、「次の時代をつくる表現が生まれる場」として展開してきたダンスイベントです。バトル形式ではなく、ショーケースを中心とした構成で、・作品としての完成度・表現力・ステージでの存在感を重視したイベントとして、これまで数多くのパフォーマンスを生み出してきました。

約5年の開催実績を経て、次のフェーズへ

NEWAGEはこれまで約3年にわたり継続開催され、ダンスシーンの第一線で活躍するダンサーから、次世代を担う若手ダンサーまで、幅広い出演者がステージに立ってきました。今回の開催では、これまで積み重ねてきた実績をもとに、より大きな舞台・より高い表現レベルを目指すフェーズへと進みます。

豪華アーティスト参戦予定

2026年3月23日のNEWAGEでは、豪華アーティストの出演も予定しており、ダンスと音楽、カルチャーが交差する特別な一夜となる見込みです。詳細は順次発表予定となりますが、ダンサーにとっても観客にとっても、強く印象に残るイベントを目指しています。

ナンバー出展者募集について

今回のNEWAGEでは、このステージを一緒に盛り上げてくれるナンバー出展者を募集いたします。・ジャンル不問・年齢不問・オリジナルナンバー歓迎「大きなステージで作品を発表したい」「チームや生徒に本格的な舞台経験をさせたい」「2026年のスタートをNEWAGEで飾りたい」そんな想いを持つ方のエントリーをお待ちしています。

DANCE CREWとの関係性

NEWAGEは、ダンスイベントとしての発信の場である一方、育成プロジェクト DANCE CREW にとっても実践のステージとして機能しています。DANCE CREWで育成されたダンサーが、実際のイベント現場で経験を積み、次のステージへとつながっていく循環を生み出しています。※DANCE CREWはイベントとは別事業として運営されています。

開催概要

イベント名：NEWAGE開催日：2026年3月23日（月）OPEN：17:00START：17:30※現時点での予定であり、変更となる場合がございます会場：CLUB CITTA'

エントリー・詳細

ナンバー出展に関する詳細・エントリー方法は、NEWAGE公式サイトおよびプロフィールURLよりご確認ください。

会社概要

会社名：株式会社T＆C（Trycrew Entertainment）事業内容：・ダンスイベント企画・制作・ダンサー／アーティスト育成・各種プロジェクト運営

