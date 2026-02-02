JR博多駅前広場 賑わい交流空間にて、2026年4月2日（木）から4月5日（日）までの4日間「全国梅酒まつり in JR博多シティ 2026」を開催します。JR博多駅に直結する利便性の高い駅前広場を会場に、日本全国の酒蔵が手がける120種類以上の梅酒を飲み比べることができるイベントです。お気に入りの一本は即売会場で購入し、自宅でも楽しむことができます。

https://umeshu-matsuri.jp/hakata/

メインイベント「全国の梅酒120種以上を飲み比べ」

全国各地の酒蔵が手がけた多種多様な梅酒を、専用コイン「梅銭(うめせん)」を使って飲み比べることができます。日本酒仕込み、ブランデー仕込みの梅酒のほか、かぼすや柚子などの柑橘系、マンゴー・桃・りんごなどの果実系、紅茶・緑茶を使った梅酒まで、幅広い味わいが揃います。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=EXRQJd-YUn0

■開催日時4月2日（木）14:00～21:004月3日（金）14:00～21:004月4日（土）12:00～20:004月5日（日）12:00～18:00■開催場所JR博多駅前広場賑わい交流空間（福岡県福岡市博多区中央街1-1）共催：一般社団法人梅酒研究会、九州旅客鉄道株式会社、株式会社JR博多シティ後援：(公財)福岡観光コンベンションビューロー、福岡県※飲酒運転は法律で禁止されています。20歳未満の方の飲酒はできません。

2026年2月9日（月）お得な前売りチケット発売

今後、チケット販売情報及びイベントの詳細については、2026年2月9日（月）のチケット発売開始にあわせて、公式サイトおよびプレスリリースにて順次発表いたします。

【ボランティアスタッフ募集】

約200名募集いたします。※先着順のため人数が集まり次第終了みなさまのエントリーお待ちしております。

https://ws.formzu.net/fgen/S822450890/