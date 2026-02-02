近年、自然災害が頻発する中、「防災・減災」を“特別なもの”ではなく、“日常の延長”として捉える必要性が高まっています。静岡アウトドアフレンズ実行委員会では、その課題に対し、「外を楽しむ」ことを入り口に、防災を“フレンドリー”に伝える新しい形の地域イベント《SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA》を開催いたします。本イベントは、キャンプやアウトドア、スポーツ、サウナ、車、ガーデニング、エクステリアなど、多彩な“外遊び”の体験を軸に、ワークショップや実演、展示を通して、子どもから大人までが自然に「防災・減災」に触れられる“共助型アウトドアイベント”です。単なるレジャーイベントではなく、「楽しさ」と「備え」を同時に体験できる点が最大の特徴です。来場者は、遊びながら学び、気づき、日常に持ち帰れる“防災のヒント”を得ることができます。本イベントは、地域住民・企業・行政・専門家が一体となり、“災害に強い地域づくり”をエンターテインメントの力で実装する試みでもあります。アウトドアという親しみやすい文化を媒介に、防災を「義務」ではなく「自分ごと」に変える場を創出します。静岡県内でも類を見ない規模とテーマ性を持つ本イベントは、地域の交流促進、次世代への防災意識の継承、そして“楽しみながら備える”新しいライフスタイルの提案として、大きな社会的意義を持つものと考えております。本イベントが、「防災＝難しい・堅い」というイメージを越え、“わくわく”と“笑顔”の中から生まれる新しい地域防災モデルとなることを目指しています。

SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA が目指すもの

「外を楽しむ」を入口にした、防災・減災の新しいアプローチ

地域・企業・行政が連携する“共助型アウトドアイベント”としての意義

本イベントは、単なるアウトドアフェスではなく、地域・企業・行政が一体となって取り組む「共助型イベント」として企画されています。防災や減災は、本来“行政任せ”でも“個人任せ”でも成立しません。日常の中で顔の見える関係性を築き、いざという時に自然と助け合える「つながり」を育てることが、地域の防災力そのものになります。SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA では、アウトドアという親しみやすい文化を媒介に、来場者、出展者、行政、専門家が同じ場に集い、楽しみながら交流し、学び合う環境を創出します。遊びの延長線上に「備え」があり、交流の中に「共助」が生まれる。その体験こそが、災害に強い地域をつくる最も実践的なアプローチであり、本イベントの核心です。

「防災は“我慢”や“義務”ではなく、日常の延長にある“楽しい備え”であってほしい。アウトドアの力で、地域に“助け合い”が自然に生まれる場をつくりたいと考えています。」

・名称：SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA・開催日：2026年2月28日（土）・3月1日（日）・会場：菊川運動公園（静岡県菊川市）・入場料：無料 一部有料コンテンツあり(体験料300円～2,000円程度) ・主催：SOF 実行委員会

・防災・減災を「楽しみながら」学べる体験型イベント・アウトドア／サウナ／車／ガーデンなど多分野が集結・行政・企業・地域団体が連携する共助モデル・ファミリー層から大人まで幅広い来場者を想定