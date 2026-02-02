「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」3月号 vol.254 を2026年2月2日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

シアターウェブマガジン「カンフェティ」公式Xhttps://twitter.com/confe_magazine2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。今月号の表紙には、LOG project 舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人』よりMASHIHO・蒼井翔太・正木 郁、日本オペラ協会公演『奇跡のプリマ・ドンナ -オペラ歌手・三浦環の「声」を求めて-』より佐藤美枝子が登場！ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○MASHIHO & 蒼井翔太 & 正木 郁LOG project 舞台『源 -minamoto- 銀灰の時旅人（ぎんかいのときたびびと）』○小池徹平MOJOプロジェクト ミュージカル『どろんぱ』supported by にしたんクリニック

○長塚圭史 & 成河KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト 第3弾『冒険者たち ～JOURNEY TO THE WEST～』『帰ってきた冒険者たち ～闇に落ちたカナガワを救え！～』

○山本芳樹プティビジュー 音楽劇『mobile ～僕と兄貴とジャックと豆の木～』

○筧 利夫 & 大河内直子 & 井上麻矢こまつ座 第157回公演『国語事件殺人辞典』○仲 万美 & 中屋敷法仁『女郎蜘蛛』○松崎史也 & 小西成弥ミュージカル『MURDERER』○立花裕大OREGA PRESENTS 2026『NUKIDO ～外から見るか 芯から見るか～』

○絵本朗読LIVE『星の王子さま』○菅井義久 & 古川流唯 & 沖野晃司舞台『THE VILLAINS ～ダークフェルの悪夢～』Nightmare Remix

○宇野結也 & 健人舞台『Showとコント ～11 people one role ～』○伊藤裕一舞台『TRIANGLE』○今井清隆 & 白木美貴子 & 上田一豪TipTap20周年記念公演 第1弾 ミュージカル『星の数ほど夜を数えて』○新 正俊新正俊 ひとりミュージカル『記憶のノート』○石原知哉 & 早川維織朗読劇『文豪LETTERS』○松井勇歩舞台『帝都残響 天鈿女は微笑まない』○バーンズ勇気 & 巴山祐樹 & 塚本小百合 & 米倉リエナアップスシアター 第4回公演『うみおと』○川島ケイジ & 中田凌多『Gift of Love Songs & Musicals』○高島健一郎『REAL TRAUM ORCHARD GALA 2nd』○佐藤美枝子日本オペラ協会公演『奇跡のプリマ・ドンナ - オペラ歌手・三浦環の「声」を求めて-』○平木菜子東京バレエ団『レジェンズ・ガラ』○Marie子ども参加型 夢と魔法の江戸川公演5 Team WiZ『幻・想・師イリュージョン2』○サカクラカツミ & 沙央くらま『The Life of HOKUSAI』-日本凱旋公演-

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など合計1,500ヵ所超

＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行▪発行部数：5万部／2ヵ月▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など

