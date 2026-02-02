株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京阪電車樟葉駅に隣接のショッピングモールKUZUHA MALL（大阪府枚方市楠葉花園町15-1）では、2026年2月に4店舗が新たにオープンいたします。今後も「変わりながら、育ってく。」ショッピングモールとして、地域の皆様に愛され続ける施設づくりを目指してまいります。

KUZUHA MALL NEW SHOP OPEN 情報

◆SLOV NENYA deux

【レディースファッション】本館ミドリノモール1F2月11日(水・祝)OPEN国内セレクトを中心にインポート商品をMIXし『独創性』をエッセンスしたDESIGNING SELECT SHOP。モードカジュアルをキーワードにめまぐるしく変化する現代において日々新たな自分にアップデートする。そんな今を生きる大人の女性に向けて上質さとゆるやかなシルエットを加えた NEW STYLE をご提案いたします。【オープン特典】2月11日(水・祝)～：店内商品を33,000円(税込)以上お買い上げの先着33名様に、2wayオリジナルバッグをプレゼント※なくなり次第終了

◆FRONTE

【レディースファッション、雑貨】本館ミドリノモール1F2月11日(水・祝)OPEN個性的なデザインや鮮やかな色使いが魅力のアイテ厶を中心にセレクト。いつものスタイルに新鮮な刺激を与える遊び心のある商品を提案いたします。【オープン特典】2月11日(水・祝)～：店内商品を11,000円(税込)以上お買い上げの先着50名様に、限定ノベルティをプレゼント※なくなり次第終了

◆R+ PLUS REGAL CORPORATION

【メンズ・レディースシューズ】本館ミドリノモール２F2月11日(水・祝) OPEN「ずっといい」「ワクワク感・楽しさ」「RELAX」をコンセプトに、友達や家族とゆっくり過ごせる空間をご提供いたします。【オープン特典】2月11日(水・祝)～3月12日(木)：店内商品を11,000 円(税込)以上お買い上げの先着100 名様にオリジナルステンレスボトルをプレゼント※なくなり次第終了

◆Grand PARK

【メンズ・レディースファッション】本館ミドリノモール3F2月13日(金) OPEN大きな公園のように、誰もが気軽に立ち寄れる居心地の良い空間を基本コンセプトとしたセレクトショップ。品質・着心地にこだわった「デイリーのアップデートスタイル」を提案いたします。 【オープン特典】2月13日(金)～2月28日(土)：店内商品をのお買い上げの方に、ノベルティプレゼント※無くなり次第終了2月13日(金)～3月31日(火)：全品10％OFF

■会社概要

商号：株式会社 京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3FTEL：06-6944-3087FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

■施設情報

KUZUHA MALL 住所：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1TEL：072-866-3300 (代表) アクセス：＜鉄道＞ 京阪電車「樟葉」駅下車すぐ ＜車＞ ・長岡京市方面から 天王山大橋より府道13号線経由で約6㎞ ・京田辺市方面から 「松井山手」交差点より山手幹線経由で約7㎞ ・高槻市方面から 枚方大橋より府道13号線経由で約8㎞駐車場：約3,000台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約230店舗URL：https://kuzuha-mall.com

