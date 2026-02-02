株式会社ピコトン(東京都中野区、代表取締役：内木 広宣)は、国際支援プロジェクト「ENPITSU PROJECT」（運営：一般社団法人casa 東京都新宿区、代表理事：小澤真紀）への協力の一環として、2026年1月8日（木）、カンボジア・シェムリアップ州近郊のロムドゥル小学校にて開催された工作ワークショップに協力しました。

本ワークショップは、札幌市環境局と連携協定を結ぶ「札幌市小中学校環境教育研究会」が主催し、環境教育の一環として実施されました。当社は本取り組みにおいて、SDGs工作キット『キッズエコバッグ』100個およびカラーペンやクレヨンなどの文房具を提供し、あわせて渡航費用の一部支援を行いました。

当日は現役の日本人小中学校教員が現地を訪れ工作ワークショップを実施。約100名の児童、さらに地域の大人の方々が参加しました。今回提供した『キッズエコバッグ』は、無漂白で環境負荷の少ないエコマーク認証素材のバッグに自由に絵を描き、オリジナルエコバッグを制作できる工作キットです。

現地では図工の授業が行われない学校も多く、クレヨンに初めて触れる子どもたちもいる中、子どもたちは目を輝かせながら制作に取り組みました。中には、エコバッグにカンボジアと日本の国旗を描く姿も見られ、工作体験を通じた国際交流の場となりました。

午後のワークショップには、子どもたちだけでなく地域の大人の方々も参加し、世代を越えて一緒に制作を楽しむ温かな時間が生まれました。

「ENPITSU PROJECT」は、日本国内で使われなくなった未使用の文房具を回収し、学習環境が十分に整っていない国や地域の子どもたちへ届ける国際支援プロジェクトです。2019年にフィリピンの小学校教師からの呼びかけをきっかけにスタートし、現在は学校・企業・家庭など、多様な立場の人々が参加する取り組みへと広がっています。「ENPITSU PROJECT」はただ文房具を届けるだけではなく、「モノを大切にする心」「視野を広げる学びの機会」「RAY IT FORWARD（思いやりの循環）」を届けることを大切にしています。当社は、プロジェクト初期段階よりサポートメンバーとして参画しています。

株式会社ピコトンは『ほめるをつくる』をパーパスに掲げ、子どもたちの創造力を育む体験型コンテンツを提供してきました。今後も「ENPITSU PROJECT」への支援をはじめ、国内外を問わず、子どもたちに学びと楽しさを届ける取り組みを継続して参ります。

