住友ゴムグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、ワンランク上のスコアを目指すゴルファーにおすすめのゴルフボール、NEW「スリクソン TRI-STAR」を2026年3月6日から販売します。価格はオープンです。NEW「スリクソン TRI-STAR」には、当社フラッグシップボールである「スリクソン Z-STARシリーズ」の技術を「TRI-STAR」にも踏襲し各パーツに採用。専用設計の「ファストレイヤー D.G.コア※」と風に負けない「強弾道 338 スピードディンプル」でソフトな打感でありながら、ドライバー・アイアンショットで高い飛距離性能を発揮します。ソフト化したアイオノマーカバーとSpin Skin（スピンスキン）コーティングにより、ショートゲームでのスピンコントロール性能、グリーン周りでのアプローチ性能を向上させています。 カラーは、ホワイト、プレミアムパッションイエロー、ロイヤルグリーンの3色展開です。※ 硬度分布を二段階に変化させたコアで、飛距離とスピンという相反する性能を両立します。

写真左から、ホワイト、プレミアムパッションイエロー、ロイヤルグリーン

■ゴルフボールNEW「スリクソン TRI-STAR」の特長1、ツアーで磨かれた「スリクソン Z-STARシリーズ」のテクノロジーを踏襲

2、低スピンと高初速を両立し大きな飛びを生み出す「ファストレイヤーD.G.コア」「スリクソン Z-STARシリーズ」のテクノロジーを受け継ぎながら、「スリクソンTRI-STAR」では大きな飛距離性能を実現。

3、アゲンストにも強く風に負けない弾道で安定した大きな飛び「強弾道 338 スピードディンプル」がショット後半でボールがひと伸びする弾道を実現。

■ゴルフボールNEW ｢スリクソン TRI-STAR｣の概要

MADE IN JAPAN

■商品の詳細に関しては、下記URLからご確認ください。NEW「スリクソン TRI-STAR」

https://sports.dunlop.co.jp/golf/products/ball/sn_trs6.html